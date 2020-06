Facebook gaat inhoudsbeleid herzien na kritiek mvdb Bron: ANP

06 juni 2020

13u34 3 Internet Mark Zuckerberg heeft aangekondigd dat Facebook mogelijk zijn inhoudsbeleid gaat herzien. In een lang bericht op Facebook zegt Zuckerberg dat Facebook andere manieren gaat verkennen om om te gaan met inhoud die tegen de regels ingaat. Op dit moment is er alleen een keus tussen inhoud laten staan of het te verwijderen.

Facebook kreeg de afgelopen week forse kritiek op het besluit om controversiële berichten van Donald Trump op het platform te laten staan. "Ik weet dat velen van jullie denken dat we de berichten van de president vorige week op enige manier hadden moeten adresseren", zegt Zuckerberg daarover in zijn bericht.

“Ons huidige beleid is dat als inhoud daadwerkelijk geweld veroorzaakt, dat het wordt verwijderd - niet dat mensen het nog steeds kunnen zien. Ik denk dat dit beleid redelijk is, maar ik respecteer mensen die denken dat er een beter alternatief is, dus ik wil alle ideeën horen. Ik ben begonnen met meetings met het team en we zullen binnenkort de discussie voortzetten.”

In zijn bericht zegt Zuckerberg verder dat Facebook wil werken aan meer transparantie over zijn besluitvorming. Ook wil het platform zich meer inzetten voor rassenrechtvaardigheid en om de opkomst bij verkiezingen vooruit te helpen.