Facebook en Twitter ondernemen actie tegen misleidende berichten Trump over corona IB

06 augustus 2020

02u28

Bron: Belga 2 Internet Het officiële Twitter-account van de campagne van de Amerikaanse president Donald Trump mag geen nieuwe berichten publiceren voordat het een tweet met misleidende informatie over het nieuwe coronavirus heeft verwijderd. Dat meldt The Washington Post met verwijzing naar een woordvoerder van Twitter.

Facebook verwijderde eerder op de dag al een bericht van Trump dat volgens het platform in strijd is met de regels over misleidende informatie over het nieuwe coronavirus.

In de Facebook-post had Trump een video gedeeld van een interview in het programma Fox & Friends van Fox News, waarin hij zei dat kinderen “bijna immuun” zijn voor het coronavirus. “Deze video bevat onjuiste beweringen dat een groep mensen immuun is voor Covid-19, wat in strijd is met ons beleid rond schadelijke misleidende informatie over corona”, zei een woordvoerder van Facebook. Dezelfde video werd gedeeld in het bericht dat Twitter verwijderd wil zien.

Volgens een woordvoerder van Facebook is het de eerste keer dat het bedrijf een bericht van Trump verwijdert vanwege misleidende beweringen over het nieuwe coronavirus. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het besluit van Facebook.

Trumps bewering in de gewraakte berichten staat in verband met het voornemen van de Amerikaanse regering om de scholen weer te openen. Veel Amerikanen zijn bezorgd over de eventuele gevolgen van zo’n heropening. Voor Trump is de belofte om de scholen weer te openen onderdeel geworden van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen in november.

Waarschuwing

Twitter ondernam al eens actie tegen berichten van Trumps account door waarschuwingen bij zijn tweets te plaatsen. Daarin zei Twitter dat de informatie die de president had gedeeld mogelijk onjuist is. Ook plaatste Twitter al eens de mededeling ‘gemanipuleerde media’ bij een door Trump geposte video die van een onecht CNN-logo was voorzien. Trump beschuldigde Twitter daarop van censuur.

De VS zijn van alle landen het hardst getroffen door het longvirus. Volgens gegevens van de Johns Hopkins University zijn meer dan 4,8 miljoen mensen besmet geraakt, waarvan er 157.151 zijn overleden.