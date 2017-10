Facebook en Instagram zijn slecht bereikbaar door storing Redactie

18u06

Bron: Tweakers 20 EPA Internet Facebook en Instagram zijn momenteel slecht bereikbaar door een storing. Het is onbekend wat precies de oorzaak van de storing is en hoe lang het probleem zal gaan aanhouden.

De storing lijkt niet altijd op te treden en soms laden pagina's van Facebook en Instagram wel helemaal of deels. De socialenetwerksites hebben nog geen details gegeven over de storing. Het gebeurt zelden dat beide sociale media onbereikbaar zijn voor veel mensen.



De storing lijkt te zijn begonnen rond tien over half zes Belgische tijd. Sindsdien klagen veel gebruikers tegelijkertijd erover dat de websites en apps van Facebook en Instagram offline zijn.

