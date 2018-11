Facebook en Instagram kampen met storingen Olaf van Miltenburg sam

20 november 2018

16u13 0 Internet Facebook en Instagram zijn voor veel gebruikers momenteel niet of slechts beperkt bereikbaar. De oorzaak is niet duidelijk.

Het lijkt om een wereldwijde storing te gaan, afgaande op de meldingen die Downdetector verzamelt. Sommige Facebookgebruikers krijgen een melding dat de sociaalnetwerksite plat ligt voor onderhoud, maar dat dit maar een paar minuten zou duren.

Bij anderen laadt de dienst wel, maar bijvoorbeeld heel traag of zonder het nieuwsoverzicht. Bij Instagram ervaren sommige gebruikers onder andere dat inloggen niet mogelijk is, of dat foto’s niet laden. De oorzaak van de storingen is niet bekendgemaakt.

Facebook is het moederbedrijf van Instagram. In 2012 nam het sociale netwerk de dienst voor het delen van foto’s over. Andere diensten van Facebook, zoals WhatsApp, lijken geen last te hebben van de storing. Gisteren was Facebook Messenger ook een tijd niet bereikbaar.

