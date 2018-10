Facebook en Google engageren zich om fake news harder aan te pakken SVM

16 oktober 2018

19u28

Bron: Belga 3 Internet Verschillende internetgiganten gaan beter samenwerken met factcheckers en duidelijker aangeven wanneer boodschappen een politieke inhoud hebben. Dat blijkt uit een stappenplan dat Facebook, Google, Mozilla en Twitter voorgelegd hebben.

Het stappenplan komt er nadat de Europese Commissie bij de internetbedrijven had aangedrongen op een systeem van zelfregulatie om de verspreiding van valse nieuwsberichten op het web tegen te gaan. De Commissie dreigde er ook mee zelf nieuwe regels op te leggen als het niet tot zelfregulatie zou komen. Het verzoek van de Commissie kwam er met het oog op de Europese verkiezingen, die in mei 2019 zullen plaatsvinden.

Gedragscode

Wat er zoal uit de bus kwam? Hulpmiddelen moeten het politieke karakter van bepaalde reclameboodschappen weergeven. Er komen ook meer versterkte samenwerkingen met factcheckers.

De internetbedrijven ondertekenden samen met verschillende Europese reclameplatformen ook een gedragscode. Daarin engageren ze zich om aan te geven wanneer een post publicitaire inhoud bevat.

“Nog maar een begin”

Ze verbinden zich er ook toe een duidelijk beleid te hanteren over het gebruik en de identificatie van ‘bots’, computerprogramma's die automatisch berichten verspreiden. Voorts zeggen ze geen betalingen te zullen aanvaarden van websites die systematisch fake news publiceren.

Mariya Gabriel, de Europese Commissaris voor Digitale economie, benadrukt dat de Commissie nog altijd bijkomende voorstellen kan formuleren of regels kan opleggen. "Dit is nog maar een begin", zegt ze. "We zullen de uitvoering van het stappenplan tegen het eind van het jaar evalueren. Maar we willen zichtbare en meetbare resultaten zien vóór de Europese verkiezingen."