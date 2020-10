Facebook doet QAnon in de ban IB

07 oktober 2020

00u01

Bron: ANP 1 Internet Facebook doet de omstreden QAnon-beweging in de ban. Het bedrijf gaat volgens het Amerikaanse NBC News pagina's, groepen en Instagram-accounts van de groep verwijderen. Aanhangers van de samenzweringsgroep QAnon denken dat leden van de Amerikaanse elite betrokken zijn bij een complot tegen president Donald Trump.

Ze baseren zich op berichten van een zekere 'Q', een anonieme gebruiker van een internetforum. Binnen de QAnon-gemeenschap deed vorige week het verhaal de ronde dat Trump niet echt is besmet met het coronavirus, maar bezig was met een geheime missie.

Facebook ondernam al eerder actie tegen de groep. Toen verwijderde het bedrijf accounts waarop over geweld werd gesproken. Het beleid wordt nu verder aangescherpt. Een woordvoerder van Facebook laat NBC weten dat het verwijderen van "losse berichten" niet het doel is van de operatie. Er worden accounts verwijderd die gebruikt worden om complottheorieën te verspreiden.

Pizzagate

Experts maken zich zorgen over de verspreiding van onbewezen theorieën via sociale media. Die hebben in het verleden geleid tot geweld. Zo drong in 2016 een gewapende man een pizzeria binnen in Washington nadat hij online nepnieuws had gelezen. In die berichten stond dat de Democratische politica Hillary Clinton betrokken was bij een crimineel netwerk dat minderjarige seksslaven had verstopt in de kelder van het restaurant.