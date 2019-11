Facebook brengt betalingssystemen onder in ‘Facebook Pay’ kv

12 november 2019

20u30

Bron: Belga 0 Internet Facebook heeft vandaag in de Verenigde Staten zijn betaaldienst ‘Facebook Pay’ gelanceerd. De bedoeling ervan is de betaaldiensten van zijn verschillende apps (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp) te stroomlijnen, zo kondigde het bedrijf aan. Het benadrukte dat de dienst losstaat van zijn controversiële project voor de cryptomunt libra.

Via Facebook Pay zal je op de verschillende apps producten kunnen kopen en geld kunnen overschrijven naar vrienden, maar bijvoorbeeld ook geld storten voor een goed doel. Je zal daarvoor de gegevens van je bank- of kredietkaart, of van je PayPal-account, moeten invoeren.

In een eerste fase zal Facebook Pay alleen in de VS beschikbaar zijn voor bepaalde betalingen via Facebook en Messenger.