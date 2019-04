Facebook bewaarde miljoenen niet-versleutelde Instagram-paswoorden kv

Bron: Belga 0 Internet Netwerksite Facebook heeft "miljoenen" paswoorden van Instagram-gebruikers bewaard op zijn interne servers zonder die te versleutelen. Dat meldt Facebook donderdag. In eerste instantie sprak Facebook nog van enkele tienduizenden.

Facebook, het moederbedrijf van Instagram, onthulde op 21 maart dat paswoorden van gebruikers niet-versleuteld bewaard werden op interne servers. Het voegde eraan toe dat er geen veiligheidslek was.

Volgens Facebook was het probleem geregeld en waren "honderden miljoen gebruikers van Facebook Lite" betrokken, een lichtere versie van de site voor slechtere internetverbindingen. Ook waren "tientallen miljoenen andere Facebook-gebruikers en tienduizenden Instagram-gebruikers" betrokken.



Nu werd de communicatie echter bijgesteld. "We hebben nieuwe bewaarde Instagram-paswoorden ontdekt. We schatten vandaag dat het probleem miljoenen Instagram-gebruikers heeft getroffen", zegt Facebook in een update van het blogbericht van 21 maart.

De groep, die 2,3 miljard actieve gebruikers telt, bevestigt dat het er geen weet van heeft dat de paswoorden met verkeerde bedoelingen zijn gebruikt. Facebook ligt al meer dan twee jaar onder vuur omdat het misbruikt wordt voor politieke doeleinden. Meer algemeen is er controverse over de manier waarop het de privé-gegevens beheert van zijn gebruikers, de basis van zijn economisch model.