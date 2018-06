Facebook begint met eigen nieuwsuitzendingen kv

06 juni 2018

17u14

Bron: Reuters 5 Internet Facebook zal nog dit jaar beginnen met het uitzenden van eigen nieuwsprogramma's. Dat deelt het bedrijf vandaag mee. De programma's zullen gepresenteerd worden door CNN-gezicht Anderson Cooper, Shepard Smith van Fox News en Jorge Ramos van Univision, een Spaanstalig televisienetwerk dat uitzendt in de VS. Facebook hoopt op die manier de kwaliteit van het nieuws op het sociale netwerk te verbeteren.

Facebook zal Fox, CNN, Univision en andere nieuwsorganisaties betalen om programma's te produceren voor hun videodienst Watch in de hoop om zo nepnieuwsverhalen te counteren en hun videoadvertenties een duwtje in de rug te geven.

De uitzendingen zullen enkel op Facebook te zien zijn en worden in de loop van de komende maanden gelanceerd met reclameonderbrekingen, zegt Campbell Brown, hoofd van globale nieuwssamenwerkingen bij Facebook.

"We hebben geprobeerd om een diverse set van partners te verzamelen die al kwaliteitsnieuws brengen en die ook echt bedreven zijn in het boeien van het publiek", zegt Brown, zelf een voormalig televisieanker. De zenders CNN, Fox News en Univision trekken algemeen genomen een verschillend publiek aan.

Ook ABC News, Alabama Media Group, ATTN: en Mic zullen nieuwsprogramma's voor Facebook maken en daar komen volgens Brown nog namen bij. Sommige uitzendingen zullen dagelijks te zien zijn, andere minder frequent. In de programma's zal ook geëxperimenteerd worden met de mogelijkheden van sociale media zoals polls.

Fake news

Sociale media zoals Facebook en Twitter spelen een vooraanstaande rol in de verspreiding van nepnieuws, hoaxes en sensatieberichten die politieke tegenstellingen in landen in de hele wereld uitvergroten. "Er worden grote inspanningen gedaan om sensationele clickbait naar de achtergrond te drijven", aldus Brown.

Facebook, dat voor reclame-inkomsten concurreert met YouTube, Snapchat en Twitter, wil meer geld halen uit video. De inkomsten van de nieuwsprogramma's zullen gedeeld worden met de zenders om hen te vergoeden voor de productie van de shows, aldus Brown.