Facebook bant blank nationalisme na aanslag in Nieuw-Zeeland kg

28 maart 2019

10u28

Bron: Reuters, BBC, Facebook 3 Internet Facebook zal voortaan boodschappen over blank nationalisme en separatisme bannen op het platform. Dat maakt het bekend in een eigen blogpost. Facebook kwam de afgelopen weken weer in opspraak nadat de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland een tijdlang live werd uitgezonden op het sociale netwerk.

Facebook verbood al langer berichten over blanke superioriteit of ‘white supremacy’, maar liet blank nationalisme en separatisme nog wel toe. Zulke boodschappen werden immers niet als inherent racistisch gezien, legt Facebook uit. Het ging bijvoorbeeld ook om berichten over ‘Amerikaanse trots’ of het Baskische separatisme.



Nu scherpt Facebook de maatregel dan toch aan. Vanaf volgende week worden blank nationalistische en separatistische boodschappen definitief geband. Gebruikers mogen nog steeds hun “trots” tonen over hun etnische afkomst, maar lof of steun voor blank nationalisme en separatisme wordt niet meer getolereerd, klinkt het.



Mensen die op het sociale netwerk zoeken naar zulke berichten, zullen worden doorverwezen naar een organisatie die zich inzet tegen het rechts-extremisme.

Christchurch

Volgens Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern komt de maatregel te laat, hoewel ze toevoegt tevreden te zijn over de aanpassing. “Maar ik denk nog steeds dat er overleg nodig is met de internationale gemeenschap om te kijken of er al dan niet voldoende wordt gedaan.”



“We hebben lessen getrokken uit Christchurch en willen niet dat iemand anders die opnieuw moet leren”, besluit ze.



Ardern had sociale media eerder opgeroepen om meer verantwoordelijkheid te nemen. De terrorist die twee weken geleden een aanslag pleegde op twee moskeeën in de stad Christchurch, streamde zijn daden live op Facebook. Ook werden links naar zijn manifest op Twitter gepubliceerd.

Bekijk ook: