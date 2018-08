Facebook bant app die gegevens van 4 miljoen gebruikers mogelijk misbruikte kg

23 augustus 2018

13u12

Bron: Fortune, Facebook 0 Internet Facebook laat weten dat het de app myPersonality heeft geband omdat de app onvoorzichtig omsprong met vertrouwelijke gegevens van vier miljoen gebruikers. Dat meldt het sociale netwerk op woensdag. Het is de eerste keer dat Facebook een app bant sinds het dataschandaal rond Cambridge Analytica. Zo’n vierhonderd andere apps werden geschorst.

In mei werd al duidelijk dat persoonlijke informatie van miljoenen gebruikers op straat kwam te liggen door de app myPersonality. De app werd gecreëerd door wetenschappers aan de Cambridge Psychometrics Centre, een onderzoekscentrum aan de Universiteit van Cambridge dat overigens niets te maken heeft met Cambridge Analytica.

De onderzoekers gebruikten de app om gegevens te verzamelen van gebruikers met behulp van persoonlijkheidstesten. Daarvoor werden de nodige voorschriften gevolgd, totdat een professor een deel van de data online wilde delen met zijn studenten.



De man zette de gegevens op de website GitHub, waar ze vier jaar lang door iedereen geraadpleegd konden worden. Onder andere bevatte het bestand de uitslag van de kwisjes, leeftijd, geslacht, locatie, statusupdates en profielfoto’s.

Eerder werd het aantal getroffen gebruikers geschat op drie miljoen, maar nu zegt Facebook dat de gegevens van mogelijk vier miljoen gebruikers zijn gelekt. Die gebruikers zullen persoonlijk worden ingelicht. Het is niet duidelijk of er ook Belgische gebruikers getroffen zijn.

"Puur PR"

Facebook zette myPersonality in april al op non-actief, en maakte deze week bekend dat het de app permanent zal verwijderen. Die beslissing komt echter opvallend laat: de app was voornamelijk actief tussen 2007 en 2012.



Eén van de onderzoekers die meewerkte aan de app, David Stillwell, laat weten dat Facebook bovendien weinig transparant is over de beslissing. “Wanneer de app drie maanden geleden werd geschorst, vroeg ik Facebook om uit te leggen welke voorwaarden geschonden werden, maar tot dusver konden ze geen incidenten aanhalen”, zegt Stillwell tegenover Fortune. “De app is niet meer in gebruik sinds juli 2012 dus deze ban is onzinnig en puur voor PR-redenen.”

400 apps geschorst

Het is de tweede app die geband wordt sinds Facebook in maart een grootschalig onderzoek op poten zette naar de gegevensverwerking van apps op het platform. De eerste gebande app was de toepassing van Cambridge Analytica waarmee de gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers werden misbruikt.

Sinds het begin van Facebooks onderzoek werden al zo’n vierhonderd apps geschorst, meldt TechCrunch. Geschorste apps worden op non-actief gezet tot verder onderzoek effectief datamisbruik kan aantonen.