Experts in open brief: "Facebook is geen plaats voor jonge kinderen"

30 januari 2018

18u21

Bron: BBC, New York Times 2 Internet Meer dan honderd pedagogische experts dringen er bij Facebook op aan om de app Messenger Kids, die bestemd is voor kinderen jonger dan dertien jaar, offline te halen. In een open brief aan Facebook-CEO Mark Zuckerberg noemen ze de app een onverantwoorde poging om kinderen aan te zetten tot het gebruik van Facebook. Volgens hen zijn jonge kinderen nog niet klaar om op sociale media te zitten.

Facebook lanceerde in december in de VS Messenger Kids, een app die het bedrijf ontwikkelde in samenwerking met cyberveiligheidsexperts voor kinderen vanaf zes jaar. De reclamevrije app is een vereenvoudigde versie van Messenger, waarbij ouders eerst de toestemming moeten geven voor gebruik. In België is de app voorlopig nog niet beschikbaar.

Maar volgens verscheidene kinderwelzijnsorganisaties en individuele experts is het gebruik van de app geen goede zaak. Dat schrijven ze in een open brief op initiatief van de Campaign for a Commercial-Free Childhood (Campagne voor een Reclamevrije Jeugd). De Amerikaanse organisatie dwong bedrijven in het verleden onder andere al om bijvoorbeeld McDonald’s-reclame op de omslag van schoolrapporten in Florida te verwijderen.

“Jonge kinderen zijn simpelweg niet klaar om accounts op sociale media te hebben,” stellen de experts. “Steeds meer research toont aan dat overmatig gebruik van digitale toestellen en sociale media schadelijk is voor kinderen en tieners, waardoor het erg waarschijnlijk is dat deze nieuwe app een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg staat.” Kinderen zijn “niet oud genoeg om zich te begeven in de complexiteiten van onlinerelaties, die vaak leiden tot misverstanden en conflicten, zelfs onder meer volwassen gebruikers,” klinkt het verder.

Contact met familie en vrienden

Facebook pareert de kritiek en wijst op de positieve reacties van ouders. “Sinds de lancering in december hebben we van ouders uit het hele land gehoord dat Messenger Kids hen helpt om in contact te blijven met hun kinderen en het maakt het voor kinderen mogelijk om in contact te blijven met familieleden dichtbij en veraf," luidt het.

“We hebben bijvoorbeeld verhalen gehoord van ouders die de nachtshift werken en hun kinderen verhaaltjes voor het slapengaan konden voorlezen, en van moeders die reizen voor het werk en dagelijkse updates krijgen van hun kinderen terwijl ze weg zijn,” haalt het sociale netwerk aan.

In de brief vragen de experts zich echter af om het nodig is dat Facebook een dergelijke rol vervult. “Spreken met familie en vrienden over lange afstand vereist geen Messenger Kids-account,” stellen ze. “Kinderen kunnen de Facebook van de ouders, Skype of andere accounts gebruiken om met familieleden te praten. Ze kunnen ook gewoon de telefoon opnemen.”

Behoefte creëren

In de brief worden verschillende onderzoeken aangehaald die het socialemediagebruik van kinderen linken aan depressie en angststoornissen. “Adolescenten die een uur per dag chatten op sociale netwerken geven een lagere tevredenheid aan over nagenoeg elk aspect van hun leven,” luidt het onder andere. “En dertien- en veertienjarigen die zes à negen uur per week op sociale media zitten maken 47 procent meer kans om aan te geven dat ze ongelukkig zijn dan hun leeftijdsgenoten die minder gebruik maken van sociale media.”

“Messenger Kids speelt niet in op een behoefte, het creëert er een,” stelt de brief.