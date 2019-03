Expert toont hoe gemakkelijk je een vuurwapen koopt op het darkweb sam ttr

22 maart 2019

10u57 1 video Een granaat kopen? Een gestolen kredietkaart? Drugs? Of even een huurmoordenaar onder de arm nemen? Dat alles is slechts een paar muisklikken verwijderd, zegt Technisch Directeur Rense Buijen van cyberbeveiliger Trend Micro. Hij voegt de daad bij het woord en neemt ons mee op het darkweb tijdens Infosecurity, de vakbeurs rond IT-beveiliging die vandaag en morgen doorgaat in Brussels Expo.

Het darkweb is een deel van het internet dat afgeschermd is van zoekmachines en onbereikbaar is via gewone browsers. “Het is niet zo heel erg moeilijk om het darkweb te bezoeken”, legt Buijen uit. “Je kan daar een speciale browser voor downloaden, die heet de Tor-browser. Daarna moet je gewoon de browser starten en weten waar je moet zoeken. Het is vrij makkelijk.”



De Tor-browser laat je weliswaar anoniem surfen, maar voor een levering moet je natuurlijk nog altijd wel een echt adres ingeven. “Ik ben uiteraard geen crimineel”, lacht Buijen. “Dus ik heb zelf nog niets besteld.”

Illegale producten

“Het bezoeken van het darkweb is an sich niet illegaal in ons land”, verduidelijkt Andries Bomans, woordvoerder van het Centrum voor Cybersecurity in België. “Het vragen of aankopen van bijvoorbeeld een granaat is dat natuurlijk wel. Ongeveer 99 procent van de producten die via het darkweb worden verkocht zijn illegaal.”



“Het Centrum voor Cybersecurity voert vooral onderzoek naar nieuwe virussen die worden gemaakt en verhandeld via het darkweb. We houden ook discussies over cyberaanvallen nauwlettend in het oog. Zo kunnen we nieuwe ontwikkelingen in de cyberwereld, die zich in het illegale circuit situeren, opvolgen”, klinkt het.

“Ook Staatsveiligheid en de federale politie gebruiken het darkweb om criminele activiteiten op te sporen”, aldus Bomans. Staatsveiligheid kan wegens veiligheidsredenen niet verduidelijken hoe de operationele werking verloopt.