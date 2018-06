Exodus op Facebook: drastische daling van tienergebruikers volgens studie lva

02 juni 2018

03u09

Bron: The Guardian 0 Internet Volgens een studie van het Amerikaanse onafhankelijke Pew-onderzoekscentrum hebben tieners steeds minder interesse in Facebook. Ze kiezen in de plaats daarvan voor andere sociale media zoals Snapchat en Instagram.

Slechts 51 procent van de bevraagde Amerikaanse jongeren tussen 13 en 17 zeggen dat ze Facebook gebruiken, in schril contrast met 71 procent in dezelfde studie van Pew in 2015, toen Facebook veruit het populairste platform was.

Het lijkt erop dat de jeugd Facebook links laat liggen voor Instagram, dat eveneens in handen is van Facebook, en Snapchat. In 2015 gaf slechts 52% van de jongeren aan Instagram te gebruiken en 41% Snapchat. Ondertussen zijn dat er respectievelijk 72% en 69%. Het meest gebruikte medium is YouTube (85%), dat in de studie van 2015 niet was opgenomen.

Arm en rijk

Of de jeugd op Facebook zit of niet, heeft onder andere te maken met de inkomensklasse. Eenvoudig gesteld is Facebook populairder in armere families.

In families die jaarlijks minder dan 30.000 dollar (ongeveer 25.000 euro) verdienen, gebruiken 70% van de tieners Facebook. Verdient een familie jaarlijks meer dan 75.000 dollar (ongeveer 65.000 euro), dan ligt het aantal tienergebruikers bij 36%.

Gender en huidskleur

Een andere factor blijkt geslacht zijn. Op de vraag welk medium ze het vaakst gebruiken, antwoorden vooral meisjes Snapchat (42% versus 29%), terwijl jongens dan weer YouTube kiezen (39% versus 25%).

Ook huidskleur speelt een rol in het gebruik van sociale media. Zwarte jongeren identificeren Facebook vaker als populairste platform dan blanke jongeren (26% versus 7%), die dan weer Snapchat als geliefdste medium aangeven (41%).

Bedreiging

Volgens analyst bij eMarketer Paul Verna is deze demografische verschuiving een veel grotere bedreiging voor Facebook dan de privacyproblemen die aan het licht kwamen na het Cambridge Analytics-schandaal.

Ondanks de exodus onder jongeren blijft Facebook met maandelijks 2,2 miljard gebruikers 's werelds grootste sociale mediaplatform.