Exclusieve seksfeestjes leggen machtsverhoudingen in Silicon Valley bloot: "De mannen hebben seks, de vrouwen worden genaaid"

06u20

In alcohol en drugs gedrenkte seksfeestjes zijn de nieuwe norm voor de rijke elite van Silicon Valley. De jonge hitsige techies die de bacchanalen organiseren behandelen hun vrouwelijke collega's als goedkope hoertjes op wie ze hun fantasieën kunnen botvieren tijdens orgies. Voor de vrouwen is het een duivels dilemma: gaan ze niet, dan lopen ze deals en contracten mis. Gaan ze wel, dan neemt niemand hen nog serieus.

Het hippe clubje tech-ondernemers in de iconische Silicon Valley verloor vorig jaar al zijn glans toen de vrouwonvriendelijke praktijken bij Uber aan het licht kwamen. Maar dat blijkt nog maar het topje van de ijsberg te zijn. In het boek ‘Brotopia: breaking up the boys club of Silicon Valley’, beschrijft tech-journaliste Emily Chang de exclusieve seksfeestjes die zonder gene georganiseerd worden door de door (jonge) mannen die de technologische elite domineren. “Vrouwen doen aan die cultuur mee om hun levens te verbeteren. Zij vormen een onderklasse in Silicon Valley”, zegt een vrouwelijke investeerder in het boek. “Ik zie vele mannen die mensen aan het lijntje houden en met tientallen vrouwen tegelijk het bed induiken. Maar als elk van die vrouwen daar niets om geeft, is dat dan erg? Je kan zeggen dat het walgelijk is, maar dat maakt het nog niet illegaal. Het houdt wél een cultuur in stand waarin vrouwen klein worden gehouden”, zegt een mannelijke investeerder.

AFP Het hoofdkwartier van Google in Silicon Valley.

"Jeugd inhalen"

Ironisch genoeg zijn de mannen die nu grote sier maken in de techwereld, veelal de jongens die vroeger geen meisjes konden krijgen. “Ik heb al met verschillende oprichters van techbedrijven gedatet”, vertelt Ava (niet haar echte naam, IB). “Na een paar extravagante dates werd ik steevast aan de kant geschoven, wanneer ik vroeg welke kant we opgingen. Altijd hebben ze dezelfde uitleg: ‘ik ben ontmaagd op m’n 25ste, ik ben nog steeds aan het inhalen’. Dat ze intussen al 33 zijn, maakt niets uit. Ik denk dat ze hun hele jeugd willen overdoen, omdat vroeger geen vrouw hen wilde hebben.”

De mannen op hun beurt zeggen dat ze ten prooi vallen aan ‘gold diggers’, vrouwen die hen alleen maar willen om het geld en de luxe die ze hen kunnen bieden. In de context van de private seksfeestjes lijkt het er echter eerder op dat de mannen hun excessieve jagersgedrag rechtvaardigen door de zaken om te draaien en te zeggen dat de vrouwen hén juist lastig vallen door naar de feestjes toe te komen.

Een succesvolle techvrouw die er openlijk voor uitkomt dat ze naar dergelijke seksfeestjes ging, wordt vaak aangewreven dat ze “toch zoveel geluk heeft” dat ze zoveel keuze heeft uit de vele jongen mannen die ze in het techwereldje kan daten. “Van alle privileges in de wereld, is dat nu net niet degene die ik zou kiezen”, zegt ze. “Ik zou liever kiezen voor een evenwaardig salaris ten opzichte van mijn mannelijke collega’s. Of voor een betere toegang tot kapitaal en macht. Ik zou ervoor kiezen om niet steeds overgeslagen te worden voor promoties. Ik zou ervoor kiezen om niet bij de 23.1% van de jonge vrouwen te horen die aangerand worden. Ik zou ervoor kiezen om niet uitgemaakt te worden voor een slet wanneer ik mijn seksualiteit verken.”

Photo News Het hoofdkantoor van Skype in Silicon Valley.

Cultuur van disruptie

Volgens Chang ligt de ‘disruptie’-cultuur, waar Silicon Valley mee groot geworden is - het ontwrichten van de traditionele sectoren door de introductie van slim gebruik van technologie (denk aan hoe Uber de taxibranche ontwrichtte en AirBnB de hotelwereld etc.) - aan de basis van de scheve machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in het gesloten techwereldje.

De tech-macho’s bedrijven de disruptie als levenskunst: traditionele waarden worden bezien als achterhaald en bekrompen. Zo kan het dat een hoge CEO met zijn vrouw op zo’n high profile seksfeestje verschijnt en in haar bijzijn jonge vrouwen probeert te verleiden en er – onder invloed van drank en drugs – voor haar neus seks mee heeft. Een jonge vrouw die uitgenodigd werd voor een dergelijke feestje en er gedrogeerd werd door een tech-baas in een hoge positie zodat hij aan haar kon zitten gruwt van de herinnering. “Wat niet oké is aan deze scene is dat die zo door geld en macht wordt gedomineerd. Het machtsmisbruik is een groot probleem. Ik ga nooit meer terug.”

REUTERS Het logo van Twitter.

Kiezen tussen de pest en cholera

Maar vrouwen die in de technologiesector werken, hebben die keuze niet per se. Op de feestjes wordt tussen de bedrijven door namelijk ook veel genetwerkt. Het zijn de spreekwoordelijke wandelgangen waar belangrijke beslissingen worden genomen, projecten worden gegund en deals worden beklonken. “Als je meedoet aan die seksfeestjes, vergeet dan maar dat je ooit je eigen bedrijf hebt of dat iemand ooit nog in je zal investeren”, zegt een anonieme vrouwelijke ondernemer. “Die deur blijft dan gesloten. Maar als je níet meedoet, dan wordt je buitengesloten. Het is kiezen tussen de pest en de cholera.”

Vrouwen die besluiten wel te gaan, treffen het volgende tafereel aan: private beveiligers bepalen wie wel en niet naar binnen mag, op basis van lijsten. De feestjes zijn invite-only, enkel wie een uitnodiging heeft, komt erin. Eenmaal binnen, in een of ander chique villa in de heuvels van Californië, bij voorkeur met uitzicht op de zee, of anders op een jacht voor de kust of een ‘chateau’ ergens in de bergen wordt er vaak eerst gezamenlijk gekookt – wanneer er catering is, moet de staf nadien buiten gewerkt worden, voor het échte feest kan beginnen.

De alcohol vloeit rijkelijk en na het nagerecht komen de drugs op tafel, bij voorkeur een vorm van MDMA, dat je relaxed maakt en voor een gevoel van euforie en voor urenlange manische energie zorgt. Soms worden pilletjes uitgedeeld in de vorm van de logo’s van de tech-bedrijven, vandaar dat er aan de feesten ook wel gerefereerd wordt als ‘e-parties’. Onder invloed van de drugs vallen sociale normen en remmen nog meer weg: de groep breekt langzaam op in knuffelende koppels en triootjes die aparte kamers opzoeken of gewoon op de vloer met elkaar bezig zijn.

Mannelijke heteroseksuele fantasieën

“De gastheer zorgt ervoor dat er standaard meer vrouwen aanwezig zijn”, zeggen getuigen. “Gasten worden aangemoedigd om intiem met elkaar te zijn en van de vrouwen wordt verwacht dat ze triootjes aangaan met een andere vrouw erbij. Mannelijke heteroseksuele fantasieën worden zoveel mogelijk gerealiseerd en aangemoedigd.”

De nacht wordt dag en de groep komt opnieuw samen om te ontbijten. Daarna herhaalt zich hetzelfde tafereel opnieuw: eten, drugs, seks. De meest exclusieve feestjes gaan een weekend lang door op hetzelfde ritme.

REUTERS Het logo van Snapchat.

Geloofwaardigheid en respect

Maar de maandag erop moet je als vrouw misschien weer samenwerken met een collega met wie je gisteren nog half gedrogeerd ergens in de hoek van een kamer lag. Hoe ga je daarmee om? De mannelijke bazen die Chang sprak geven eerlijk toe bij sollicitaties of voor promoties niet te kiezen voor vrouwen die ze op seksfeestjes zijn tegen gekomen. "Mannen doen zaken op zulke feesten en in strip clubs, maar wanneer vrouwen hetzelfde proberen te doen in die situatie, dan verliezen ze geloofwaardigheid en respect", zegt een techbaas.

De vrouwen die er ondanks alles toch voor kozen de seksfeestjes bij te wonen om niet buiten de boot te vallen, zeggen dat ze achteraf seksueel werden lastig gevallen door collega’s die erachter kwamen dat ze dergelijke feestjes bijgewoond hadden. Verrassend is dat niet, aangezien Silicon Valley vrouwen slechter behandelt dan de mannelijke werknemers. Vrouwen worden slechter betaald, stoten minder vaak door naar topfuncties en zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie. “De mannen hebben seks, de vrouwen worden genaaid”, klinkt het.

In het geval van de exclusieve seksfeestjes is dat wel heel letterlijk te nemen.

REUTERS Het logo van Apple.

AFP Een van de weinige vrouwen op een toppositie in de tech-sector. Marissa Mayer was van 2012 tot 2017 CEO van Yahoo.