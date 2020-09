Ex-YouTube-moderator klaagt bedrijf aan om PTSS kv

22 september 2020

16u32

Bron: Belga 8 Internet Een voormalig moderator heeft YouTube aangeklaagd omdat het werk volgens haar tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressies leidt. Dat meldt nieuwswebsite CNET. Zo moest ze bij herhaling video's bekijken van onder andere onthoofdingen, kindermishandeling en schietpartijen.

"Ze heeft moeite met slapen en als ze slaapt, heeft ze gruwelijke nachtmerries. Vaak ligt ze 's nachts wakker als ze probeert te slapen en speelt ze de video's die ze gezien heeft opnieuw af in haar hoofd," staat in de aanklacht die bij de rechter in Californië ligt.

Vier uur per dag gruwelijke beelden kijken

In de aanklacht wordt YouTube ervan beschuldigd geen veilige werkomgeving te bieden en niet genoeg te doen om het mentale welzijn van werknemers te waarborgen. Daarmee zou het bedrijf Californische wetten overtreden. Omdat YouTube te weinig mensen in dienst heeft, zouden moderatoren meer dan vier uur per dag naar gruwelijke beelden moeten kijken, honderd tot driehonderd video's per dag. Daarbij zouden niet voldoende technische beschermingsmaatregelen getroffen worden, zoals het vervagen van beelden, uitzetten van geluid of het verkleinen van het beeld.



De ex-medewerker wil gecompenseerd worden voor het trauma dat ze heeft opgelopen en wil dat YouTube een medisch programma opzet dat moderatoren in de gaten houdt en behandelt als dat nodig is. Ze wordt bijgestaan door een advocatenkantoor dat in een eerdere rechtszaak Facebook dwong 52 miljoen dollar aan moderatoren uit te keren. Het is de bedoeling dat andere YouTube-moderatoren met PTSS zich ook bij de zaak kunnen aansluiten.

Akkoord ondertekenen

De voormalig moderator werkte ruim anderhalf jaar lang via een uitzendbureau voor YouTube. Dat is gebruikelijk in de techsector. Vaak moeten medewerkers geheimhoudingscontracten tekenen voordat ze aan de slag gaan. Nieuwe YouTube-moderatoren moeten sinds begin dit jaar een verklaring tekenen dat ze erkennen dat het werk PTSS kan geven, schrijft The Verge.

YouTube wil meer inzetten op kunstmatige intelligentie voor het moderatiewerk, maar dat soort automatische systemen werken vooralsnog niet nauwkeurig genoeg.