Ex-medewerkers Cambridge Anatalytica werken al aan herverkiezing Trump sam

15 juni 2018

19u44

Bron: belga 0 Internet Een door vroegere medewerkers van Cambridge Analytica gerund bedrijf werkt in stilte aan de verkiezingcampagne in 2020 waarbij Amerikaans president Donald Trump zal proberen zichzelf op te volgen. Dat meldt de Washington Post op gezag van persbureau Associated Press.

Het gaat om het bedrijf Data Propria dat op zijn minst vier vroegere medewerkers van Cambridge Analytica telt, ook toplui. De firma is net als de over kop gegane voorganger gespecialiseerd in het proberen sturen van kiezers- en consumentengedrag.

Privacyschandaal

Cambridge Analytica speelt een sleutelrol in het Facebook-privacyschandaal, waarbij de site onder vuur kwam te liggen voor de manier waarop ze omging met de persoonlijke gegevens van de leden. De data van wereldwijd miljoenen gebruikers werden verzameld door het Britse bedrijf Cambridge Analytica, dat de informatie onder meer gebruikte om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Facebook was eind 2015 al op de hoogte, maar stelde zich tevreden met de belofte van het bedrijf dat de data vernietigd zouden worden. De gebruikers werden niet op de hoogte gebracht.