Ex-klasgenote van Zuckerberg was een van de eerste Facebookgebruikers ooit: “Hij loog toen en hij liegt nog altijd” avh

18 april 2018

16u06

Bron: The Guardian 0 Internet Julia Carrie Wong was een van de eerste mensen ter wereld op Facebook, maar voelt zich net als honderden miljoenen andere gebruikers bedrogen door Mark Zuckerberg. “Veertien jaar, twee maanden en acht dagen geleden heb ik een fout gemaakt. Ik vertrouwde een man die ik niet had mogen vertrouwen”, schrijft ze in een vurig stuk voor The Guardian.

Facebook bestond nog maar vijf dagen en heette zelfs nog ‘The Facebook’ toen de 20-jarige studente Julia Carrie Wong zich erop inschreef. Ze legde haar vertrouwen in de handen van haar ex-klasgenoot Mark Zuckerberg. Een beslissing waar ze nu veel spijt van heeft, zo zegt ze zelf.

Nu de heisa rond Cambridge Analytica de wereld rondgaat denkt Julia opnieuw terug aan de bewuste dag waarop ze lid werd van de Facebookfamilie, die intussen uit 2 miljard gebruikers bestaat. “We omarmden de hervorming van sociale relaties zonder na te denken over wie wat erachter zat”, schrijft ze in een scherp stuk voor The Guardian.

Zuckerberg liet in 2004 in de schoolkrant verstaan dat gebruikers veel controle hadden over hun eigen informatie. Die belofte herhaalde Zuckerberg vorige week in het Amerikaanse Congres, maar deze keer kwam ze veel minder geloofwaardig over, en zeker niet voor Julia. “Zuckerberg loog toen en hij liegt nog altijd”, schrijft ze. “We hebben geen volledige controle, die hebben we nooit gehad.”

“Dit is Zuckerbergs wereld, en wij zijn een bende domme idioten die erin leven”, besluit ze.

