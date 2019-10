Ex-gevangenen verdienen miljoenen dollar als vlogger mvdb

23 oktober 2019

00u35

Bron: New York Post 0 Internet Ze gelden als buitenstaanders in het vloggerswereldje en groeien net daardoor aan populariteit: ex-gevangenen die hun miljoenen volgers amuseren met video’s over het leven achter de tralies .

Oud-bajesklant Joe Guerero is de populairste. De Amerikaan zat een celstraf van zeven jaar uit voor cocaïne -en wapenbezit. Hij startte drie jaar geleden met zijn kanaal ‘After Prison Show’ dat nu al meer dan 1,2 miljoen volgers telt.

Een filmpje waarin hij typisch gevangenisjargon uitlegt, kreeg meer dan drie miljoen views. Of de video waar hij de tien verschillende manieren uitlegt hoe je in de bajes noedels klaarmaakt, bleek populair. Het gaat Guerero zelfs zo voor de wind dat hij voltijds vlogger is geworden. Hij heeft daar al miljoenen dollars mee verdiend, vertrouwde hij de New York Post toe.

Andere vloggende ‘ex-cons’ gaan geen heikele vragen uit de weg. ‘Lockdown 23and1' bijvoorbeeld. Hij praatte in februari 2018 bijna een half uur lang over wat er gebeurt als een gevangene de zeep laat vallen bij het gemeenschappelijk douchen. “Draag altijd je doucheslippers!”, gaf hij zijn meer dan 400.000 volgers mee. Op zijn YouTubekanaal biedt hij nu t-shirts en kaptruien met zijn beeltenis te koop aan.

Het grote merendeel van hun kijkers zijn geen gevangenen, maar nieuwsgierigen die willen weten hoe het rauwe bajesleven er echt aan toegaat. Zowel Guerero als ‘Lockdown 23and1' hebben hun criminele leven vaarwel gezegd en gaan nu volop voor een bestaan als vlogger. Maar er zijn kapers op de kust. Heel wat oud-gevangenen hebben plannen om het ook te wagen op YouTube.