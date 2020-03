Europees internetknooppunt breekt record RL

31 maart 2020

01u50

Bron: BuzzT/ANP 0 Internet Door alle maatregelen tegen het coronavirus is het erg druk op de digitale snelweg. Door telewerkers, gamers en mensen die op Netflix kijken, verbrak de Amsterdam Internet Exchange, een van de belangrijkste knooppunten voor internetverkeer in de wereld, maandagavond een record.

Voor het eerst in zijn bestaan verwerkte de exchange meer dan 8 terabit per seconde aan verkeer. Dat staat gelijk aan 200 miljoen A4'tjes met tekst of 320.000 haarscherpe films.

Wat is een internetknooppunt?

Een internetknooppunt is de plek waar grote internetaanbieders hun netwerken aan elkaar koppelen. Wie op internet informatie opzoekt, komt via knooppunten als de AMS-IX bij de goede site terecht. Ook mensen die in de cloud werken of via streamingdiensten een film bekijken of muziek luisteren, doen dat via Amsterdam.

De Amsterdamse exchange is in 1994 van start gegaan. Het knooppunt heeft honderden leden, waaronder grote bedrijven als Microsoft, Google, Facebook, Spotify en Netflix. Het Amsterdamse knooppunt is eigenlijk verdeeld over veertien gekoppelde locaties in Amsterdam en Haarlem en op vliegveld Schiphol.

Het internetverkeer groeit hard. Dat komt doordat we steeds meer digitale diensten en slimme apparaten gebruiken. In december ging AMS-IX voor het eerst door de grens van 7 terabit per seconde.