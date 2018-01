Europees Hof beslist of Oostenrijker proces tegen Facebook mag aanspannen over inbreuk op privacy kv

24 januari 2018

23u50

Bron: Reuters 0 Internet Het Europees Hof van Justitie buigt zich donderdag over de vraag of een Oostenrijkse privacyactivist een groepsgeding mag aanspannen tegen Facebook. De man beweert dat Facebook illegale inbreuken op de privacy van de gebruikers heeft gepleegd.

De Oostenrijker Max Schrems eist 500 euro schadevergoeding voor elke van de meer dan 25.000 handtekeningen in zijn aanklacht. De man beweert dat Facebook de privacyrechten van de Europese gebruikers heeft overtreden, onder andere door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA te helpen bij het runnen van een grootschalig spionageprogramma en door het gedrag van gebruikers te tracken.

Facebook ontkent de feiten, die dateren uit 2014, en zegt dat het altijd in lijn met de Europese wetten op gegevensbescherming heeft gehandeld.

Conclusie advocaat-generaal

Volgens het internetbedrijf heeft Schrems, die een boek heeft gepubliceerd en websites beheert over privacy-onderwerpen, een professioneel belang in de zaak en kan hij bijgevolg niet beschouwd worden als een consument die beschermd wordt door de wetten op gegevensbescherming, noch kan hij in naam van anderen handelen.

In november oordeelde een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dat Schrems geen groepsgeding kon aanspannen tegen Facebook in naam van anderen, maar dat hij het bedrijf wel zelf in Oostenrijk voor de rechter kon dagen. De conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend, maar rechters van het Hof in Luxemburg volgen het advies meestal wel.

"Economisch onmogelijk maken"

Volgens Schrems doet Facebook er alles aan om te vermijden dat het proces kan plaatsvinden. "Facebook weet dat ze deze zaak niet kunnen winnen wanneer ze gehoord wordt. Daarom gaan ze alles proberen om dit proces te verhinderen door het economisch onmogelijk te maken."

Het is niet de eerste keer dat Schrems Facebook voor de rechter daagt. In 2015 betwistte hij met succes de wettelijkheid van een commerciële overeenkomst voor gegevensverhandeling tussen de EU en de VS waarvan meer dan 4000 bedrijven, onder andere Facebook, gebruik maakten. Nadat het Europees Hof van Justitie de overeenkomst overboord gooide, werd ze vervangen door een nieuw systeem dat een betere bescherming biedt van de persoonlijke data van Europese burgers die door Amerikaanse bedrijven wordt bijgehouden.