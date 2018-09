EU onderzoekt eventueel misbruik van verkoopgegevens door Amazon AW

19 september 2018

15u57

Bron: Belga 0 Internet De Europese Commissie is een voorlopig onderzoek begonnen naar misbruik van verkoopgegevens van concurrenten door webwinkel Amazon. Dat zei Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager vandaag tijdens een persconferentie.

De Europese mededingingswaakhond verstuurde enquêtes naar een reeks bedrijven om zo "de kwestie volledig in beeld te krijgen". Amazon zou de data van andere onlineverkopers die gebruik maken van zijn platform benutten om daar zelf voordeel uit te halen. Het Amerikaanse bedrijf kan zo bijvoorbeeld informatie over populaire producten 'stelen' of ontdekken welke doelgroepen wat voor producten kopen.



"We bevinden ons momenteel nog helemaal in het begin", zei Vestager over het onderzoek. "We bevragen marktspelers en proberen een volledig beeld te bekomen." De Deense eurocommissaris wees daarbij op de dubbele functie van platformen als Amazon. Ze verkopen zelf producten, maar bieden ook een verkoopplatform aan andere verkopers.

Legitiem of foutief gebruik van data?

Daardoor stelt zich de vraag wat met de data gebeurt die Amazon van de vele kleine handelaars bekomt. Als Amazon die data gebruikt om de service aan de retailers te verbeteren is dat legitiem, aldus Vestager. "Maar worden de data ook gebruikt om te analyseren wat de mensen willen, wat het 'volgende grote ding' zal worden", vroeg ze zich af. Een volwaardig onderzoek is nog niet gestart. "We onderzoeken de zaak."

Amazon wordt ook al door de Europese Commissie onderzocht vanwege de belastingafspraken die het bedrijf maakte met Luxemburg. In een mededingingszaak over e-books in 2016 kreeg de webwinkel uiteindelijk geen boete.