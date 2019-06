EU mag Facebook verplichten beledigende commentaar op te sporen kg

04 juni 2019

12u36

Bron: Belga 3 Internet Als een rechter Facebook verplicht een hatelijke boodschap te verwijderen, moet het ook zoeken naar identieke smaadberichten van andere gebruikers. Het sociale netwerk kan daarnaast worden verplicht vergelijkbare berichten te zoeken bij degene die het oorspronkelijke bericht heeft geplaatst.

Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak die de Oostenrijkse politica Eva Glawischnig-Piesczek aanspande tegen Facebook. De politica werd beledigd in enkele berichten op de persoonlijke Facebookpagina van een gebruiker. Ze trok naar de rechter om de berichten te verwijderen, maar wilde ook dat het bericht niet verder werd verspreid op Facebook. Eventuele kopieën zouden dus ook verwijderd moeten worden. De hoogste rechter van het land vroeg daarna aan het EU-hof hoe ver de verplichting gaat om onwettige posts te verwijderen.

Het blokkeren van kopieën van het betreffende bericht door Facebook is wel te rechtvaardigen, aldus de advocaat-generaal. Bovendien kan Facebook ook worden verplicht om informatie op te sporen die overeenstemt met het oorspronkelijke bericht en door dezelfde gebruiker is gepost.

Kosten en censuur

Maar de advocaat-generaal zit ook nadelen. Volgens hem zou de verplichting om gelijksoortige smaadberichten van willekeurige gebruikers te verwijderen, kunnen leiden tot hoge kosten, censuur en aantasting van de vrijheid van meningsuiting.



Of een smaadbericht ook wereldwijd moet worden verwijderd, is niet geregeld in het Europese recht. Dat is in principe mogelijk, maar moet worden bekeken in het licht van het volkenrecht en internationaal privaatrecht, aldus de advocaat-generaal. Het hof in Luxemburg neemt adviezen van de advocaat-generaal in veel gevallen over.