EU bevraagt burgers over techbedrijven als Facebook en Google

02 juni 2020

21u15

Bron: Belga 0 Internet De Europese Unie heeft een brede publieksbevraging gelanceerd over de hervorming van de al decennia oude regels die Facebook, Google en andere technologiereuzen omkaderen. De Europese Commissie wil haar oor te luister leggen bij de burgers, bedrijven en regeringen alvorens ze voor het einde van het jaar met nieuwe wetgeving komt binnen de Digital Services Act.

De omvangrijke tekst is een van de prioriteiten van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Hij zou een wereldwijde norm kunnen worden om een betere controle uit te oefenen op de manier waarop de grootste internetplatformen de strijd aan binden met fake news, met persoonlijke gegevens omspringen en hun activiteiten ontwikkelen.

“De internetplatformen hebben een centrale plaats ingenomen in ons leven, onze economie en onze democratie”, verklaarde Thierry Breton, de commissaris die bevoegd is voor de interne markt. “Zo'n positie brengt meer verantwoordelijkheden met zich mee. En dat is niet mogelijk zonder moderne regels die van toepassing zijn op digitale diensten.”

De bevraging zou plaatsvinden tot 8 september. Het voorstel van de Europese Commissie wordt in december verwacht. De huidige Europese regels dateren van 2000, toen de internetwereld nog een pak minder ontwikkeld was.

