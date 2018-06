Emerji's: emoji's, maar dan om levens te redden Jolien Meremans

09 juni 2018

13u01

Bron: BBC 0 Internet Unicorns, hartjes of bloemen; de emoji's op onze smartphone lijken wel oneindig te zijn. Toch zullen er hoogstwaarschijnlijk nog een set levensnoodzakelijke emoji's aan het lijstje worden toegevoegd. Ze moeten een universele taal vormen om beter te communiceren tijdens natuur- of milieurampen.

Een internationale groep wetenschappers is druk in de weer om een aardbevingemoji aan de Unicode set -de groep pictogrammen die wereldwijd op digitale apparaten beschikbaar is- toe te voegen. Volgens de onderzoekers kunnen dergelijke pictogrammen een wezenlijk verschil maken tijdens noodsituaties, waarbij elke seconde van belang is.

Eenduidig ontwerp

Dokter Stephen Hicks is een van de oprichters van de aardbevingscampgane en is ervan overtuigd dat emoji’s wel degelijk een verschil kunnen maken in noodsituaties. “Bijna een kwart van de wereldbevolking wordt blootgesteld aan seismologisch gevaar. We willen met de pictogrammen een universele taal ontwikkelen, zodat we met al die regio’s kunnen communiceren.”

Volcanoes have 🌋. Tornadoes have 🌪️. Tsunami has 🌊. Cyclones have 🌀. We even have this one 🧙‍♂️(🤷‍♀️?). But earthquakes, one of the most awe inspiring and terrifying natural events has...nothing. But why does this matter? #emojiquake Dr. Sara K. McBride 👠(@ DisastrousComms) link

Dokter Sara McBride, communicatiespecialist bij de United States Geological Survey, draagt ook haar steentje bij: "Emoji’s kunnen de grenzen van geschreven taal overschrijden en waardevolle informatie communiceren. Ze helpen ons om dreigingen sneller door te geven", vertelde ze aan BBC News.

De campagne is momenteel gericht op het ontwikkelen van een eenduidig ontwerp. Dat ontwerp zal bij de Unicode worden ingediend.

Waarom aardbevingen?

"Het probleem met een aardbeving," zegt dr. Hicks, "is dat het een heel complex proces is. Ze zitten verborgen en kunnen niet snel op voorhand ontdekt worden. Een vulkaan of tornado zijn veel meer zichtbaar en kunnen, in de meeste gevallen, op voorhand voorspeld worden. De waarschuwingstijden bij aardbevingen zijn veel beperkter."

Inwoners uit bepaalde gevaargebieden, zoals in Japan en Mexico, zijn al afhankelijk van een technologie die vroegtijdige waarschuwingen van aardbevingen via digitale apparaten verzendt.

Veiligheidskaart

"Je hebt misschien enkele seconden om onder een tafel te kruipen of jezelf te beschermen", legt Hicks uit. "die fractie van een seconde kan wel je leven redden. Als je een sms-bericht ontvangt, is het dus van levensbelang dat het kort én duidelijk is.”

Pictogrammen hebben in het verleden al bewezen dat ze sneller en gemakkelijker te begrijpen zijn dan geschreven informatie. Dat is ook de reden waarom er op de veiligheidskaart in een vliegtuig met pictogrammen wordt gewerkt. "Uit studies blijkt dat het gebruik van emoji’s de tijd die het kost om informatie mentaal te verwerken vermindert," zegt dokter McBride.

Twitter

Mensen die een aardbeving ondervinden, zijn momenteel nog steeds geneigd om dat op Twitter te delen in hun eigen taal. Met één emoji, die over de hele wereld gebruikt kan worden, kan de huidige reactiesnelheid verbeterd worden én worden seismologen sneller op de hoogte gebracht.

"Een van de grootste knelpunten bij het gebruik van sociale media, is taal. Emoji’s zijn in staat om de taalbarrière te overbruggen”, vertelt Sara Dean, een ontwerper en architect in San Francisco. Volgens haar komen de pictogrammen dan ook het dichtst in de buurt van een universele taal.

It’s Wildfire Awareness Week in California. Are You Ready? Take the Steps for #ReadySetGo. Have a Plan. Practice It. 🔥 🌲 🚒 💨@IAFC @IAFC_WFP @NVFC @IAFC_VCOS @IAFC_SHS @IAFCPresident pic.twitter.com/kW5w94BVCB Nathan Trauernicht(@ FireChiefT) link

Emerji's

Dean en een team van andere ontwerpers bedachten emerji, een hele set emoji's die zich toespitsen op klimaat- en milieurampen. Unicode overweegt momenteel de ontwerpen van overstromingen en aardbevingen uit die set op te nemen.

Twitter-gebruikers hebben de vuur- en boomemoji gecombineerd om informatie over Californische bosbranden te delen. Dean wijst erop dat dat problematisch is, omdat het moeilijk is om te voorspellen welke combinatie mensen zullen maken. Voor haar is het essentieel dat mensen middelen hebben om op een ondubbelzinnige en universele manier te communiceren. "Dit zijn mondiale problemen en we moeten mondiale gesprekken over hen kunnen voeren", vertelde ze aan BBC News.

