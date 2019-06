Elon Musk zegt dat hij zijn Twitter-account heeft verwijderd...via een tweet kg

17 juni 2019

16u26

Bron: CNBC, Twitter 0 Internet De laatste reeks tweets van Elon Musk doen opnieuw bij velen de wenkbrauwen fronsen. De Tesla-baas liet weten dat hij “net” zijn Twitter-account heeft verwijderd en kondigde het nieuws aan in – jawel – een tweet. Als bizarre kers op de taart veranderde hij de naam van zijn account in ‘Daddy DotCom’. Het account lijkt uren na de tweet nog steeds actief te zijn.

Het is niet duidelijk of het over een flauwe grap gaat of niet. De naam Daddy DotCom zou kunnen verwijzen naar de website ‘Daddy.com’, volgens sommige nieuwsmedia een blog voor nieuwe vaders. Op moment van schrijven lijkt de website plat te liggen. Het kan ook dat Musk verwees naar Vaderdag, wat gisteren ook in de VS werd gevierd.



De excentrieke miljardair sleutelde al wel eerder aan zijn Twitternaam voor de lol. In februari veranderde hij zijn zogenoemde handle nog naar Elon Tusk (letterlijk: Elon Slagtand), inclusief een olifanten-emoji.



In ieder geval maken heel wat Twitter-gebruikers zich vrolijk over het incident. De tweet werd al ruim 124.000 keer geliket.

Just deleted my Twitter account Daddy DotCom(@ elonmusk) link

Misleidende tweets

Musk heeft een hobbelig parcours achter de rug, wat zijn discours op Twitter betreft. Zo kreeg hij het al verschillende keren aan de stok met de SEC, de Amerikaans beurswaakhond. In augustus 2018 kwam hij een eerste keer in de problemen nadat hij ten onrechte tweette dat hij Tesla voor 420 dollar van de beurs zou halen. Het bedrag 420 kwam niet uit de lucht vallen: het is een bekende verwijzing naar marihuana.



Voor die “beursgevoelige” en misleidende informatie deelde SEC een boete uit van 20 miljoen dollar (17,7 miljoen euro), zowel aan Elon Musk als aan het bedrijf Tesla. Daarnaast zou Musk voortaan ook de toestemming van Tesla moeten hebben voor hij informatie zou tweeten die een invloed kunnen hebben op de aandelenkoers.

Te optimistisch

In februari van dit jaar ging de miljardair echter opnieuw de mist. Toen schreef hij in een tweet dat Tesla dit jaar nog 500.000 auto’s zal afleveren: een veel te optimistische schatting. Aan beleggers beloofde hij eerder nog slechts 400.000 auto’s.



Musk verbeterde zichzelf in een nieuwe tweet, maar het kwaad was al geschied. Een groep investeerders spande in maart een rechtszaak aan tegen Tesla, terwijl de SEC opnieuw met extra straffen dreigde.



Musk deed daarom nog enkele extra toegevingen tegenover de SEC. Officieel mag de topman nu geen nieuwe financiële informatie delen over Tesla, zonder advies van het juridische team van het bedrijf.

