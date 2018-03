Elon Musk verwijdert Facebookpagina's Tesla en Space X met 5 miljoen likes mvdb

23 maart 2018

18u00

Bron: ANP - BuzzT 2 Internet Elon Musk verwijdert de pagina's van zijn autobedrijf Tesla en die van ruimtevaartonderneming SpaceX van Facebook. Dat liet hij weten op Twitter. Ook zijn eigen pagina wordt verwijderd.

Musk reageert daarmee op het schandaal rond gebruikersinformatie waarin Facebook is verwikkeld. Op Twitter wordt via de hashtag #deleteFacebook opgeroepen tot het beëindigen van Facebook-accounts. Musk gaf verder aan dat Instagram, eigendom van Facebook, wat hem betreft "een grensgeval" is.

Tesla en Space X zijn de eerste grote bedrijven die van de socialenetwerkgigant verdwijnen. Tesla had net voor de verwijdering 2,65 miljoen likes, net iets meer dan de 2,6 miljoen likes van Space X. De beurswaarde van Facebook is door het datalek-schandaal in de afgelopen weken drastisch gedaald.