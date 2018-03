Elon Musk verwijdert Facebookpagina's Tesla en Space X met 5 miljoen likes nadat hij wordt uitgedaagd door fan mvdb kv

23 maart 2018

18u00

Bron: ANP - BuzzT, Business Insider 2 Internet Elon Musk verwijdert de pagina's van zijn autobedrijf Tesla en die van ruimtevaartonderneming SpaceX van Facebook. Dat liet hij weten op Twitter. Ook zijn eigen pagina wordt verwijderd.

Musk reageert daarmee op het schandaal rond gebruikersinformatie waarin Facebook is verwikkeld. Op Twitter wordt via de hashtag #deleteFacebook opgeroepen tot het beëindigen van Facebook-accounts. Musk gaf verder aan dat Instagram, eigendom van Facebook, wat hem betreft "een grensgeval" is. De SpaceX-pagina op Instagram blijft vooralsnog bestaan.

"Verwijder de SpaceX-pagina op Facebook als je een vent bent", reageerde een fan. "Ik wist niet dat er een was. Zal het doen", antwoordde Musk, die in volgende tweets liet weten dat de SpaceX-pagina "snel verwijderd zal worden" en dat hij die "letterlijk nooit gezien heeft". Amper 30 minuten na zijn tweet verdwenen de SpaceX- en Tesla-pagina's van Facebook.

Musks negatieve houding ten opzichte van Facebook hangt mogelijk ook samen met een dispuut tussen hem en Mark Zuckerberg in 2016, toen de Facebook-CEO SpaceX de schuld gaf voor een mislukte lancering waarbij een Facebooksatelliet sneuvelde. In omfloerste termen liet Zuckerberg toen verstaan dat hij niet stond te springen om nog eens met SpaceX samen te werken.

In een tweet kwam Musk daar vandaag op terug, nadat een journalist erop gewezen had. "Ja, mijn schuld, ik was een idioot. We hebben hen wel een gratis lancering gegeven om het goed te maken en ik denk dat ze wel wat verzekering hadden", schreef hij.

Tesla en Space X zijn de eerste grote bedrijven die van de socialenetwerkgigant verdwijnen. Tesla had net voor de verwijdering 2,65 miljoen likes, net iets meer dan de 2,6 miljoen likes van Space X. De beurswaarde van Facebook is door het datalek-schandaal in de afgelopen weken drastisch gedaald.