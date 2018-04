Eindelijk is de zon er! Met deze gratis apps haal jij het maximale uit het mooie weer kg

18 april 2018

14u15 1 Internet Eindelijk is de zon weer in het land, en dat betekent maar één ding: genieten, voor de weergoden zich bedenken. Met behulp van deze vijf gratis apps haal je het maximale uit het mooie weer van de komende dagen.

Voorspel de weergrillen

Hoe mooi het weer ook is, in ons land heb je er altijd kans op dat het stralende zonnetje omslaat in een plotse plensbui. Verzeker dat je niet verrast wordt door de weergrillen en installeer daarom een degelijke weerapp. Wellicht beschikt jouw toestel standaard al over zo’n toepassing, maar je kan ook eens kijken naar de app van het KMI voor de meest up-to-date informatie. Combineer dat met de app van Buienradar, en je weet altijd wanneer het tijd is om te schuilen.

Geef zonnebrand geen kans

Als jij een echte zonneklopper bent, dan sta je wellicht te popelen om te genieten van de eerste zonnestralen. Toch kan je beter voorzichtig zijn op die eerste mooie lentedagen. De UV-index ligt de komende dagen bijzonder hoog, wat betekent dat je sneller dan normaal verbrandt. Wil jij weten wanneer het gevaar het grootst is? Dan kan je aan de slag met een app als UVLens. Geef je locatie en je huidtype in, en je ziet meteen wanneer je het meeste risico loopt om te verbranden. Op die momenten kan je beter even in de schaduw gaan zitten.

Vermijd BBQ-flaters

Bij mooi weer steekt de Belg traditiegewijs de barbecue aan. Verkoolde chipolata’s kunnen echter – letterlijk – roet in het eten gooien. Om meesterlijk gebakken BBQ-vlees op tafel te toveren, kan je daarom een beroep doen op de app Grill and Barbecue Timer. In de app geef je een type vlees in, zoals steak of ribbetjes, en kies je de gewenste cuisson. Druk op ‘Start’ en er begint automatisch een timer te lopen die je vertelt hoelang het stuk op de rooster mag liggen. Is het tijd om het vlees om te draaien of te serveren, dan krijg je een melding op je telefoon. Zo kan de chef ook even aan tafel aanschuiven, zonder gevaar voor zwartgeblakerde sateetjes.

Trek eropuit

Behalve gezellig te tafelen, kan je bij warm weer natuurlijk ook de benen eens strekken. Stippel een fiets- of wandelroute uit langs de mooiste plekjes in Vlaanderen met de app van Natuurpunt. Handig om te weten: de app laat toe om routes te downloaden, zodat je ze ook offline kunt raadplegen tijdens je tocht. Bovendien kan je tijdens verschillende trajecten ook deelnemen aan een quiz over de bezienswaardigheden langs de route.

Zoek een terrasje

Is een natuurwandeling niets voor jou, dan ben je beter af met Yelp. De app is één van de handigste tools als je op zoek bent naar een restaurant of tankstation, maar kan je ook helpen met je zoektocht naar de beste terrasjes in je buurt. Dat doe je door de app te openen, je locatie in te geven en te zoeken op ‘Bar’. In de lijst die Yelp je voorschotelt, kan je daarna filteren op ‘Outdoor seating’, en voila: je hebt je terrasje maar uit te kiezen. Nu nog hopen dat er plaats is.