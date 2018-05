Een (proef)abonnement op Het Laatste Nieuws nemen kan nu ook via chatbot Heleen sam

29 mei 2018

18u33 0 Internet Als eerste in België biedt Het Laatste Nieuws (HLN) lezers voortaan de mogelijkheid om abonnementen af te sluiten via Heleen, een chatbot op Facebook Messenger.

In eerste instantie biedt Heleen je het kennismakingspakket aan, namelijk een maand gratis digitale krant en toegang tot alle Plusartikels. Voor twee euro krijg je daar nog de papieren weekendkrant bovenop, en voor vijf euro ook dagelijks een papieren krant. Door de abonnementen rechtstreeks af te sluiten in de chatbot moeten lezers niet meer doorverwezen worden naar een aparte website, wat aangenamer is voor de gebruikers. Heleen regelt alles, inclusief de betaling met kredietkaart of in een latere fase ook PayPal.

Heleen zal in een eerste fase alleen opduiken bij klanten die klikken op sommige Facebookadvertenties. Anderen belanden op de gewone abonnementspagina. Na de bevestiging krijgen lezers een e-mail waarin alle voordelen van het abonnement duidelijk staan opgelijst.

Veilig

Het gaat om een samenwerking met het Belgische BotBakery en het Amerikaanse Ingenico. Het eerste bedrijf ontwikkelde de chatbot, het tweede garandeert de hoogste graad van beveiliging voor betalingen. Geen kredietkaartgegevens worden gedeeld met de chatapp zelf, en de gegevens blijven in het bezit van De Persgroep.

"We staan aan het begin van een conversatie-economie", luidt het. "Mensen raken het steeds meer gewoon dat hun toestellen reageren op hun stemcommando's, informatie opvragen of bepaalde taken uitvoeren zonder dat ze een website hoeven te openen. Bovendien winnen chatbots aan populariteit in de bedrijfswereld, omwille van hun directe, persoonlijke en vloeiende gebruikservaring."

Probeer het meteen zelf:

Op abonnement.hln.be/proef zie je rechtsonder de mogelijkheid om Heleen op te starten!