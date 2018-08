Een ijskarretje op de dijk, meer heeft Qmusic-presentatrice Marie niet nodig voor een gewéldige Keke Challenge! (Of misschien ook nog een duwtje buiten beeld) sam

03 augustus 2018

23u02

Bron: Qmusic 0 Internet Qmusic-presentatrice Marie Monballiu doet ook mee aan de Keke Challenge, zij het heel veilig. In plaats van op de openbare weg uit een rijdende auto te stappen om te dansen, gebruikt zij de zeedijk in Oostende.

Het risico om onder de wielen van een auto te belanden sluit ze verder helemáál uit door als voertuig een ijscofietsje te kiezen. Maar ze steelt toch vooral de show met haar puntgave dansmoves!

Rage

De challenge is een internetrage waarbij mensen uit een rijdende auto stappen, een dansje doen terwijl de wagen verder bolt en dan terug achter het stuur kruipen. Niet zelden eindigt de 'stunt' met een ongeval, zo is te zien in talrijke internetfilmpjes.

De hype komt overgewaaid uit de VS. Het was komiek Shiggy die als eerste een filmpje postte waarin hij uitstapt uit z'n auto, danst op de tonen van 'In My Feelings' van Drake en dan weer instapt. Snel kreeg hij navolging van onder anderen Will Smith en DJ Khaled.

Ongeval

Dat de uitdaging niet zonder gevaar is, werd al bewezen in Nederland. In Putten, een uurtje ten oosten van Amsterdam, raakte een auto van de baan en knalde tegen een boom terwijl de bestuurder een dansje placeerde. Een andere wagen kon het stuurloze voertuig maar nipt ontwijken.

Strafbaar

De politie in ons land noemt de trend "onverantwoord én strafbaar". "Je moet te allen tijde controle houden over je wagen. Wie uitstapt om te dansen, begaat een hele reeks inbreuken op de wegcode. De rechter kan boetes opleggen tot 2.000 euro."