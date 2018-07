Een gesprek met de tweede man van YouTube: "We zijn een megastad zonder goede politie" Dankzij Robert Kyncl evolueerde YouTube van een amateursite tot een geldmachine David Bremmer

18 juli 2018

12u30

Bron: AD 0 Internet Dankzij Tsjech Robert Kyncl evolueerde Y ouTube van een amateursite vol korrelige kattenfilmpjes tot een geldmachine. Maar nu ligt Google's videoplatform onder vuur vanwege ‘fake news’ en haatvideos. Bovendien neemt de concurrentie van Facebook en Apple toe.

In Nederland is hij onbekend, in zijn geboorteland Tsjechië wordt YouTube’s tweede man Robert Kyncl constant aangesproken. "Ze zijn best trots, iedereen wil wat van me", vertelt hij tijdens een kort verblijf in Amsterdam.



Kyncl heeft dan ook een aansprekende loopbaan. Hij werkte bij filmzender HBO, daarna bij Netflix, waar hij over de aankoop van films en series ging die Amerikaanse abonnees op zilveren DVD-schijfjes kregen toegestuurd. "Toen we vanaf 2005 met de streamingservice begonnen, was ik ongeveer in mijn eentje het acquisitieteam."



Vijf jaar later werd hij gevraagd als chief business officer bij YouTube, het in 2006 door Google overgenomen videoplatform. Zijn opdracht: maak er een profijtelijk bedrijf van.



Dat lukte de Tsjech wonderwel. Onder Kyncl kregen video’s door slimme algoritmen geplaatste reclamevideo’s. Hij zorgde er voor dat bands, beroemdheden en professionele mediabedrijven YouTube weten te vinden. Met eigen kanalen waar liefhebbers zich op kunnen abonneren en het verkopen van fanartikelen, kunnen ze miljoenen verdienen. Vloggers op het gebied van mode en games kregen vanaf 2012 professionele studiofaciliteiten.

