Duizenden wielertoeristen fietsen online samen via Zwift, een sociaal netwerk voor wielrenners Belgische wielertoeristen op Zwift rijden zondag eerste officiële wedstrijd Bieke Cornillie

15 maart 2018

17u31 0 Internet Wielertoeristen overwinteren tegenwoordig achter hun laptop, met Zwift voor hun neus. Het virtuele trainingsprogramma is met 10.000 Belgische abonnees populairder dan ooit. Ze verenigen zich zelfs in groepen, met gezamenlijke ritten op zondagvoormiddag.

De Vlaamse wielertoerist? Die bespaart zich tegenwoordig de moeite om eerst vijf lagen kledij uit de kast te halen en vervolgens zijn fiets het druilerige Belgisch winterweer in te jagen. Afspreken voor de wekelijkse zondagsrit doen ze nu vanachter hun laptop in de garage, op de rollen met Zwift, een virtueel trainingsprogramma waarmee je in verbinding staat met wielrenners over de hele wereld. Niet gewoon wat bollen tot ze het na driekwartier beu zijn, wél heuse ritten van twee, drie uur in Watopia, Richmond of Londen met de vrienden van de virtuele wielertoeristenploeg. Zo'n 10.000 Belgen hebben er ondertussen een abonnement op. Dat en een 'slim' rollensysteem voor je fiets, meer heb je niet nodig.

