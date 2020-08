Drie jongemannen opgepakt voor hacken Twitteraccount van Obama, Gates en Musk, 17-jarige gezien als brein achter feiten Redactie

01 augustus 2020

10u50

Bron: ANP 94 Internet Het Amerikaanse gerecht heeft drie personen gearresteerd voor de grootschalige hacking van prominente Twitter-accounts, met een bitcoin-fraude die ruim honderdduizend dollar opleverde in een paar uur. De 17-jarige Graham Ivan Clark wordt ervan beschuldigd het “brein” te zijn achter de feiten.



“Dit was geen gewone zeventienjarige”, zei Andrew Warren, openbaar aanklager van de county Hillsborough, in de staat Florida, op een persconferentie. Het ging om een “zeer gesofisticeerde aanval”. De verdachte zal zich moeten verantwoorden voor dertig feiten, gaande van georganiseerde fraude, identiteitsdiefstal en hacking. In Florida kan hij vervolgd worden als volwassene voor sommige financiële misdrijven.

In totaal zijn er drie jongemannen opgepakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat het om de 19-jarige Mason Sheppard, alias Chaewon, die verdacht wordt van samenzwering voor het plegen van elektronische fraude, samenzwering voor witwassen en het inbreken in een beschermde computer. Sheppard woont in het Verenigd Koninkrijk. De derde verdachte is de 22-jarige Nima Fazeli alias Rolex. Fazeli is afkomstig uit Orlando (Florida) en wordt ook verdacht van het inbreken in een beveiligde computer.

Financiële markten

De hackers richtten zich op invloedrijke figuren zoals oud-president Barack Obama, Microsoft-medestichter Bill Gates, Tesla-oprichter Elon Musk, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en Amazon-baas Jeff Bezos. Ze postten via hun accounts berichten voor de bitcoin-fraude.

Warren waarschuwde dat dit soort hackings de globale financiële markten had kunnen verstoren, maar ook de Amerikaanse politiek en internationale diplomatie. De feiten zouden plaatsgevonden hebben van 3 mei tot 16 juli. De eigenlijke hacking gebeurde op 15 juli. Twitter moest gedurende enkele uren belangrijke onderdelen van de website blokkeren.

De verdachte zou ‘s ochtends uit zijn bed zijn gelicht door de politie.

