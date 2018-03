Drie Facebook-gebruikers stappen naar rechter om privacyschending aan te vechten IB

28 maart 2018

06u31

Drie gebruikers van de Facebook Messenger-app zijn vandaag een zaak begonnen tegen Facebook. Ze zeggen dat het sociale netwerk hun privacy heeft geschonden door gegevens van hun telefoongesprekken en berichten te verzamelen.

Facebook gaf afgelopen zondag toe dat het telefoongegevens en andere data van gebruikers had verzameld, maar alleen bij Android-gebruikers die dat in hun instellingen hadden toegestaan. Het bedrijf zei dat het geen inhoud van gesprekken of berichten had verzameld en dat data niet is doorverkocht aan derden.

De zaak is aangespannen in een federale rechtbank in het Noordelijke district van Californië. De eisers spannen de zaak aan namens alle getroffen gebruikers. Facebook heeft nog niet gereageerd.

Onderzoek van toezichthouder

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) bevestigde eerder deze week een onderzoek te voeren naar Facebook. De toezichthouder wil weten of het technologiebedrijf de privacyrichtlijnen heeft geschonden. Aanleiding voor het onderzoek is het schandaal rond Cambridge Analytica, dat een rol speelde in de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

Het bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben verzameld zonder hun medeweten. De FTC neemt de berichten over het misbruik “zeer ernstig”. Als blijkt dat Facebook de privacy-instellingen van zijn gebruikers heeft omzeild, kan de FTC per vastgestelde overtreding een boete van duizenden dollars per dag opleggen. De feiten dateren van 2011.

Het Facebookaandeel zakte na de aankondiging met meer dan 5 procent op de beurs.