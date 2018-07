Draadloos tuinplezier: 4 tips om je wifi te versterken Ronald Meeus

29 juli 2018

07u23 0 Internet Lukt het niet om te surfen of muziek te streamen in de tuin? Dat komt wellicht omdat het signaal van uw draadloze internet net niet ver genoeg reikt. Best vervelend in de zomermaanden, wanneer u een streepje muziek wilt bij de barbecue. Een bekend probleem, dat met deze oplossingen vrij makkelijk te verhelpen is.

Of uw draadloos internet tot buiten in de tuin reikt, is grotendeels afhankelijk van waar de router in huis opgesteld staat. Vanuit dat centrale punt wordt uw signaal uitgezonden in een straal van — typisch — iets minder dan honderd meter. Maar daarmee is nog niet alles verteld: de kracht van uw signaal bínnen die straal, en vooral aan de uiteinden ervan, is afhankelijk van tal van factoren. Hoeveel muren of ramen er aanwezig zijn tussen de plaats van de router en het punt waarop u wilt surfen/streamen, heeft al een enorme invloed op de kracht ervan. Zeker aan de buitenkanten, want uw draadloze signaal zwakt per definitie af naarmate u verder van het toestel af zit.

