Douane haalt 262 websites die namaakproducten aanbieden offline

15u33

Bron: Belga 2 REUTERS Een fake iPhone, die op een Androidsysteem loopt, maar een nep-iPhone interface heeft. Internet De Belgische douane heeft in het kader van een internationale operatie 262 .be- en .eu-websites offline gehaald waarop namaakproducten werden aangeboden. Wereldwijd werden 20.520 dergelijke sites offline gehaald. Dat meldt de federale overheidsdienst Financiën vandaag.

De Europese politiedienst Europol heeft haar strijd tegen namaak-webshops het afgelopen jaar serieus opgeschroefd. Van 2014 tot 2016 werden in totaal iets meer dan 7.700 websites afgesloten, maar dit jaar kwamen er plots 20.520 websites bij.

Snellere procedures

De Belgische douane heeft er dit jaar in totaal al 3.060, afgesloten, waarvan 262 tijdens één operatie. Daarmee is ons land een van de voortrekkers in de operatie, zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V). "De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan snellere procedures voor het blokkeren van websites. Die betere procedures werpen nu hun vruchten af. We bevinden ons in de Europese kopgroep." Ook zijn collega op Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) reageert tevreden. "De douane speelt een belangrijke rol in de strijd tegen namaak en voor de bescherming van de consument."

Met zijn deelname aan de Europol-operatie "In Our Sites", aan haar achtste editie toe, probeert de Belgische douane websites met een .be- of een .eu-adres zo betrouwbaar mogelijk te maken. "Met succes", zo luidt het, "want de douane onderschept bijna geen namaak meer afkomstig van derde landen die verkocht werden op een .be- of .eu-site."

Sociale media

De douane wijst er voorts op dat consumenten ook op sociale media waakzaam moeten zijn, want ook handelaars in namaak hebben de weg ernaar gevonden. "De aanbieder van namaak probeert daarbij een rechtstreeks en informeler contact te onderhouden met de consument", klinkt het.

Een van de mogelijkheden om na te gaan of je op een betrouwbare site koopt, is de certificatie checken. Dat kan door op de site op zoek te gaan naar het logo van de certificerende organisatie. Als je daarop klikt, kom je op haar website, waar de betrouwbaarheid bevestigd wordt.

Wie een namaak-webshop ziet kan dat melden op http://meldpunt.belgie.be.