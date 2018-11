Doorsnee Belg toch niet zo ‘social’ op online media als wordt gedacht AW

29 november 2018

16u16 0 Internet Uit een grootschalig marktonderzoek blijkt dat amper 69 procent van de Belgen zijn sociale media wekelijks checkt. Vaak wordt dat percentage hoger ingeschat, vooral dan door reclamemakers. Ook andere activiteiten waaronder tv kijken en nieuws volgen, gebeurt minder vaak online via applicaties.

Marktonderzoeksbureau Profacts controleerde de online activiteit van 1.334 Belgen in nauwe samenwerking met BD myShopi en UBA (Unie van Belgische Adverteerders). Uit dat onderzoek bleek dat de leefwereld van de gemiddelde Belg enorm verschilt van die van een marketeer of reclamemaker. Terwijl 94 procent van zulke marketeers wekelijks zijn sociale media controleert, liggen de eigenlijke gebruikscijfers van de Belgen maar liefst een kwart lager (69 procent).



De Belg is niet mee met zijn tijd

Wekelijks duiken er nieuwe online diensten en producten op -vaak in de vorm van een handige app- die ons leven makkelijk horen te maken. Maar daar maakt de Belg voorlopig nog geen gebruik van. Zo worden diensten als Uber (9 procent) en Airbnb (17 procent) in de realiteit maar door een beperkt deel van bevolking gebruikt.

De grote winnaars zijn dan weer Spotify en Netflix die aanslaan bij een breed en divers publiek: een op de drie gebruikt wel eens Spotify en bijna 40 procent gebruikt Netflix om series en films te streamen.



Ook de laatste wearables en gadgets zijn nog niet doorgebroken bij het grote publiek. Zo is maar een zeer klein deel van de Belgische bevolking in het bezit van een VR-bril (4 procent), smartwatch (9 procent) of drone (6 procent).

Digitaal mediagebruik

Ook het mediagebruik geniet niet noodzakelijk een digitale voorkeur. Bijna 70 procent van de Belgen leest wekelijks de krant. En de helft daarvan verkiest ook de helft van de tijd een papieren krant boven digitaal nieuws. Reclamemakers verkiezen dan weer een digitale vorm van de actualiteit. Denk daarbij aan de verschillende nieuwsapplicaties.



Verder kijkt de doorsnee Belg liever live of licht uitgesteld en doet hij minder vaak beroep op streaming- of on demanddiensten zoals Netflix. Zo kijkt de gemiddelde Vlaming twee uur en 50 minuten televisie per dag. En twintig procent van die tijd spendeert men aan de stremmingsdiensten. Bij reclamemakers is dat veertig procent.

Marketeers leven in een hogere versnelling

Tot slot hebben marketeers een drukker leven en vestigen ze zich voornamelijk in stedelijke gebieden. Bovendien wil zestig procent doorgroeien in hun functie, terwijl dat bij de doorsnee Belg amper veertig procent is.



“De levensstijl en het mediagedrag van de marketeer wijkt heel erg af van de gemiddelde Belg”, aldus Tim De Witte van BD myShopi. “Opvallend is dat reclamemakers niet altijd kunnen inschatten hoe hun doelgroep zich gedraagt."