Doek valt voor Google+ mvdb

02 april 2019

18u24

Bron: ANP/BuzzT 0 Internet Google heeft vandaag definitief de stekker getrokken uit zijn eigen variant van Facebook. Het netwerk Google+ trok te weinig gebruikers.

De nekslag volgde eind vorig jaar, toen kort na elkaar twee datalekken aan het licht kwamen. De privégegevens van meer dan 50 miljoen accounts lagen op straat. Informatie die niet door gebruikers op 'openbaar' was gezet, was toch voor iedereen te zien. Na dat lek besloot Google om te stoppen met de dienst.



Google+ werd in 2011 gelanceerd. Volgens Google waren er binnen een paar weken miljoenen accounts, maar weinig mensen maakten echt gebruik van de dienst. Google probeerde Google+ te koppelen aan Gmail en YouTube, diensten die wel veel gebruikt worden. Zo konden mensen alleen met een Google+-account reacties plaatsen op YouTube, maar dat zorgde juist voor nieuwe onvrede. Dat werd teruggedraaid.

“Minder dan vijf seconden”

Toen het eerste datalek naar buiten kwam, gaf Google al toe dat Google+ weinig werd gebruikt. Negen op de tien bezoekjes “duren minder dan vijf seconden'', aldus Google in de aankondiging van het afscheid.

Een restant van Google+ blijft nog wel bestaan. Dat is de versie die bedrijven intern kunnen gebruiken. Google+ heeft een laatste rustplaats gekregen op de Google Cemetery, een overzicht van mislukte projecten van Google. Het netwerk staat daar naast chatapp Allo, maildienst Inbox, chatdienst Talk, fotodeelprogramma Picasa en de slimme bril Glass.