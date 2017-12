Dit zijn de tien rijkste YouTubers van 2017 Tine Kintaert

Bron: Forbes 0 Dan TDM / Instagram DanTDM Internet Je ziet ze niet op de rode loper of in de 'boekskes', maar ze zijn er wel: de YouTube-sterren die miljoenen verdienen met hun kanaal op de filmpjessite. Sinds 2015 stelt Forbes elk jaar een lijst samen van de tien grootste verdieners, en dit jaar (van juni 2016 tot juni 2017) verdienden die samen maar liefst 127 miljoen dollar met views en lucratieve reclamedeals. Dat is een pak meer dan vorig jaar, toen de top tien samen 70,5 miljoen verdiende. Een overzicht van de vaak piepjonge miljonairs:

10. Lilly Singh

Lilly, die achter het kanaal 'IISuperwomanII' schuilgaat, is een manusje-van-alles. Ze acteert, rapt, doet stand-up comedy en maakt tussendoor ook nog eens razend populaire filmpjes. Die zijn vaak erg grappig en herkenbaar, met dagdagelijkse situaties als onderwerp. Ze weet echter de grootste sterren, zoals The Rock, in te schakelen, en haar 12,7 miljoen volgers appreciëren dat. Ze verdiende dit jaar zo'n 10,5 miljoen dollar.

9. Ryan ToysReview

Eigenlijk staat de zesjarige Ryan op een gedeelde achtste plaats met zijn 11 miljoen dollar. Hier kan je alles over hem lezen.

8. Smosh

Achter dit kanaal gaan de dertigers Ian Andrew Hecox en Daniel Anthony Padilla schuil. De twee vrienden richtten de website Smosh.com in 2002 op, maar schakelden al snel over naar YouTube. En dat heeft hen geen windeieren gelegd: de sketches brachten dit jaar 11 miljoen dollar op.

7. Jake Paul

Jake baande zich een weg naar de top op de intussen gedateerde app 'Vine'. Hij schakelde moeiteloos over naar YouTube, maar kwam dit jaar in de problemen toen hij zijn buren in LA lastigviel en daar nog trots op was ook. De New York Times doopte hem tot 'YouTube-slechterik', maar de jongeman verdiende toch 11,5 miljoen dollar.

6. PewDiePie

Felix Kjellberg, de man achter PewDiePie, heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug. Hij verdiende 12 miljoen euro. Helemaal niet slecht, maar een stuk minder dan de 15 miljoen in 2016. Hij lag zwaar onder vuur voor verschillende video's waarin hij racistisch en antisemitisch taalgebruik hanteerde. Google tikte hem zwaar op de vingers, onder meer door een aparte show met hem te cancelen. Naar verluidt kostte hem dat een bedrag met zeven cijfers.

5. Markiplier

De YouTuber heet eigenlijk Mark Edward Fischbach, maar met zo'n naam is het moeilijk om online door te breken. Op zijn kanaal focust hij zich vooral op 'Let's Play'-video's, waarbij hij (horror)games speelt en zijn volgers laat meegenieten. Het concept slaat aan: hij verdiende vorig jaar 12,5 miljoen dollar.

4. Logan Paul

Net zoals zijn jongere broer Jake werd Logan beroemd met Vine. Ook hij maakte de overstap naar YouTube, en post daar dagelijks een vlog. 14 miljoen volgers kijken daarnaar, en op zijn andere kanaal - waar hij kortfilms uploadt - zijn er nog eens vier miljoen kijkers. Goed voor een jaarlijkse opbrengst van 12.5 miljoen dollar.

3. Dude Perfect

De mannen achter het kanaal 'Dude Perfect' kapen dit jaar de bronzen medaille weg. Het vijftal kent elkaar van op de universiteit, waar ze allemaal basketbal speelden. Ze maken dan ook logischerwijs vooral sportvideo's, waaronder heel veel 'trick shots'. Ze verbraken zo al enkele Guinness World Records, en verdienden vorig jaar 14 miljoen dollar. Al moeten zij het wel door vijf delen.

2. VanossGaming

Dit kanaal werd opgestart door Evan Fong, die zich vooral concentreert op videogames en samenwerkingen met andere YouTubers. De Canadees doet het prima: zijn kanaal heeft meer dan 21 miljoen abonnees en hij verdiende in 2017 maar liefst 15,5 miljoen dollar.

1. DanTDM

Daniel Middleton is amper 25, maar is nu al de meest succesvolle persoon op YouTube. De gamer concentreerde zich in het begin vooral op Minecraft, maar is nu uitgebreid naar andere videospelletjes. Hij heeft al een aantal Kid's Choice Awards op zijn naam staan én een Guinness World Record voor zijn gaming. Vorig jaar verdiende hij maar liefst 16,5 miljoen dollar.