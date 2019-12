Dit waren in 2019 de meest bezochte pagina’s op Wikipedia HR

28 december 2019

09u21

Bron: Gizmodo, Medium 4 iHLN De online encyclopedie Wikipedia heeft bekendgemaakt pagina’s het voorbije jaar het meeste bezoekers lokten. Daarbij valt op dat mensen wereldwijd - het gaat om Engelstalige pagina’s - vooral op zoek gingen naar informatie over films, tv-shows en videogames.

Maar liefst 260 miljard keer ging mensen het voorbije jaar op zoek naar informatie op Wikipedia. De absolute topper het voorbije jaar is de film ‘Avengers: Endgame’ die ook bij Google eerder al de meest opgezochte film bleek. Niet verwonderlijk, want hij was ook al de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. Bleken verder nog populair: dode beroemdheden, zangeres Billie Ellish en informatie over de kernramp Tsjernobyl, wellicht opgezocht door kijkers van de gelijknamige HBO-serie.

De tien meest bezochte pagina’s:

1. Avengers: Endgame - 43.847.319 pageviews

2. Deaths in 2019 - 36.916.847 pageviews

3. Ted Bundy - 29.062.988 pageviews

4. Freddie Mercury - 26.858.123 pageviews

5. Chernobyl disaster - 25.195.814 pageviews

6. List of highest-grossing films - 24.547.640 pageviews

7. Joker (2019 film) - 22.062.357 pageviews

8. List of Marvel Cinematic Universe films - 21.467.603 pageviews

9. Billie Eilish - 19.638.478 pageviews

10. Keanu Reeves - 16.622.576 pageviews

De volledige lijst van 5.000 (!) populairste artikels kan je hier bekijken.