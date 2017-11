Dit simpele trucje met karton en zilverpapier maakt jouw wifisignaal sterker en veiliger avh

Bron: Dartmouth College; Columbia University 0 videostill Met een simpel trucje krijg je een beter en veiliger wifisignaal. Internet Volgens onderzoekers van het Dartmouth College en de gerenommeerde Amerikaanse Columbia-universiteit kan je voor heel weinig geld een veel beter wifisignaal krijgen. Een 3D-geprinte reflector van nog geen 40 euro zou beter werken dan dure antennes, maar het kan zelfs nog goedkoper. Met wat karton en zilverpapier kan je zelf aan de slag.

Een simpele in zilverpapier gewikkelde reflector kan je wifisignaal sturen, zodat het op de juiste plaatsen in je huis terechtkomt. De reflector creëert een soort virtuele muur waarmee je een wifisignaal richting kan geven. Het signaaldodende effect van bouwmaterialen wordt zo tenietgedaan en jouw computer is zelfs beter beschermd tegen cyberaanvallen, net omdat het signaal naar slechts enkele plaatsen in je huis wordt verstuurd.

Met een speciaal algoritme kunnen de wetenschappers de perfecte vorm ontwikkelen voor elke omgeving. Die vorm 3D-printen en vervolgens in aluminiumfolie wikkelen, maakt een einde aan alle wifiproblemen.

videostill Het algoritme van de wetenschappers creëert de ideale 3D-vorm voor het beste signaal.

Je kan ook zelf een reflector maken met wat karton, zonder algoritme. Hoewel een zelfgemaakte reflector niet hetzelfde resultaat zal bieden als een 3D-geprint exemplaar, loont het zeker de moeite om er eentje in elkaar te knutselen.

Een stuk in zilverpapier gewikkeld karton achter je router stuurt het wifisignaal in de richting waar jij het wil. Zo schakel je meteen een groot deel van je huis uit waar je (op een bepaald moment) geen wifisignaal wil. Het signaal dat je computer bereikt, zal veel sterker zijn.