Dit is het bewijs dat Facebook werkt aan spraakassistent en slimme speaker Julian Huijbregts sam

22 augustus 2018

15u36

Bron: Tweakers.net 3 Internet In de Facebook-app zit een interface voor een spraakassistent die Aloha heet. De software bevat ook een verwijzing naar Portal, wat de naam zou zijn van een slimme speaker waar Facebook aan werkt. Dat ontdekte softwareonderzoeker Jane Manchung Wong, meldt Tweakers.net.

De assistent is nog niet actief en kan dan ook nog niet antwoorden op vragen en commando's. Dan verschijnt een foutmelding op het scherm. Het bestaan van de interface wijst er wel op op dat Facebook van plan is om spraakassistent toe te voegen aan zijn sociale netwerk. Die zou gebruikt kunnen worden in de app en in Messenger.



Daarnaast zou Facebook ook van plan zijn hardware uit te brengen met de slimme assistent. De app verwijst namelijk ook naar Portal, wat de slimme speaker met scherm zijn waar Facebook naar verluidt aan werkt. Een smartphone pairen met het apparaat kan via wifi of bluetooth.



Begin dit jaar deed het gerucht al de ronde dat Facebook van plan zou zijn om in juli twee slimme speakers met een 15 inch groot aanraakscherm uit te brengen. De komst van de apparaten zou uitgesteld zijn door het Cambridge Analytica-schandaal.

Facebook Messenger Voice Assistant UI pic.twitter.com/DOMe4Nsg7v Jane Manchun Wong(@ wongmjane) link

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net