Disney presenteert streamingdienst en ‘Star Wars’-prequel sam

09 november 2018

14u48

Entertainmentgigant Disney stelt zijn eigen streamingdienst voor met de naam Disney+. De service moet volgend jaar verschijnen.

Uiteraard bevat de streamingdienst Disneyfilms zoals Dumbo, Aladdin, The Lion King en Frozen 2. Gebruikers kunnen ook kijken naar een prequel van Star Wars. Die serie, die nog geen naam heeft, gaat over Cassian Andor, een spion van de rebellen. Verder zijn ook Pixarfilms, Marvelfilms en documentaires van National Geographic te zien.

Een gevolg is wel dat Disney sommige films en series van Netflix haalt en ze alleen nog maar aanbiedt via Disney+. Het is wel niet bekend of de dienst ook bij ons verschijnt.

Het bedrijf is al mede-eigenaar van sportstreamingdienst ESPN+.

