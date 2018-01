Deze Nederlander bepaalt wat er bij Google op het menu staat Dominique Elshout TK

24 januari 2018

07u53

Michiel Bakker uit het Nederlandse Bergeijk regelt bij Google in Californië 178.000 maaltijden per dag. Hij probeert met zachte dwang zijn werknemers gezond te laten eten. " Je voelt je beter na een goede maaltijd dan wanneer je net een vette hap hebt gehaald."

Hij is geboren als zoon van de tandarts van Bergeijk, tegenwoordig is Michiel Bakker verantwoordelijk voor ál het eten en drinken bij wereldspeler Google. Niet dat hij daar nou per se op zat te wachten. Het was 2011 en Michiel Bakker had het prima naar zijn zin in Brussel met een prachtige job in het hotelwezen. En toen legde Google ineens contact. Of hij wilde chatten. Over een baan bij de internetgigant. Dat wilde Bakker best. "Zo'n kans krijg je maar één keer in je leven. Dus ik googelde Google."

78.000 werknemers

Michiel Bakker (50), oorspronkelijk uit Bergeijk, is sinds maart 2012 Director Global Food Services bij Google in Mountain View, Californië, in de Bay Area. Wereldwijd is hij verantwoordelijk voor 178.000 maaltijden per dag, in meer dan 224 kantines - "wij noemen ze cafés" - gratis verstrekt aan 78.000 Google-werknemers in 55 landen. Daarvan werken er 25.000 in de Bay Area, waar het hoofdkantoor staat. De helft van het jaar is Bakker onderweg. Vlak voor kerst was hij in Kopenhagen, na nieuwjaar in Nederland, daarna de Verenigde Staten en hup weer door naar India.

Het was niet per ongeluk dat Google in 2011 contact legde met Bakker. Hij had op dat moment al een stevige loopbaan achter de rug. De basis daarvoor werd gelegd op de Sint Jozef Basisschool in Bergeijk, met een vervolg op het Hertog Jan College in Valkenswaard. Daar leerde hij een Amerikaanse uitwisselingsstudent kennen, Nicolette Levy. Met haar onderhield hij na de middelbare school contact en uiteindelijk trouwden ze in New York. Met haar heeft hij inmiddels twee zonen: Brian en Andrew.

Hotelschool

Na de Hotelschool in Maastricht, een managementopleiding in Bradford en banen als intern manager bij het ministeries van Sociale Zaken en van VROM, kwam Bakker in het hotelwezen terecht. Met zijn gezin verhuisde hij binnen de VS van oost naar west en weer terug. Atlanta, Gleneden Beach in Oregon, Washington DC, Philadelphia... Na elke verhuizing kreeg hij meer verantwoordelijkheden. Binnen de Starwood-keten bereikte Bakker zijn top in de hotelsector. Toen Google contact met hem zocht, was hij vanuit Brussel verantwoordelijk voor het eten en drinken in 250 hotels in vijftig landen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Google heeft een jaar op me moeten wachten Michiel Bakker

Zachtjes aandringen

"Google weet heel goed hoe ze je kunnen benaderen. Ze dringen niet aan. 'We begrijpen volledig dat je niet op ons zit te wachten, maar zouden we toch eens kunnen praten?'" Bij Bakker werkte het, na een tijdje. "Ze hebben een jaar op me moeten wachten."

Met zachtjes aandringen werd Bakker bij Google binnengehaald, met dezelfde zachte dwang probeert Google zijn werknemers gezond te laten eten. Daar zit een gedachte achter en daar zijn trucjes voor. "Je voelt je beter na een goede maaltijd dan wanneer je net een vette hap hebt gehad. Be at your best at whatever you want to do, ook op je werk", verwoordt Bakker die gedachte. "Maar het gaat niet alleen om hogere productiviteit. Google is een echt familiebedrijf. We doen dingen die je in de familie ook doet, zoals samen eten. We geloven in de mogelijkheden van casual collisions; mensen die elkaar bij het eten tegenkomen, kunnen elkaar op goede ideeën brengen. En als je kunt eten op je werk, hoef je het kantoor niet te verlaten. Met de gratis maaltijden hopen we ook talent aan te trekken."

Trucjes

De trucjes om Google-werknemers - Googlers - gezond te laten eten, komen uit het handboek toepaste psychologie voor beginners. De bakken en schalen met eten zijn niet groot, de opscheplepels ook niet en de borden evenmin. Iedereen mag zoveel eten als hij wil, maar grote porties zijn niet de norm. Variatie wel. Het is helemaal niet vreemd dat een Googler in de Bay Area in Mountain View op een willekeurige dag kan kiezen uit een salade van oude tomatenrassen met rucola, cottage cheese en kikkererwten onder een munt-limoenvinaigrette, Jamaicaanse kip met groene appel, geroosterde pecannoten en gorgonzola, Peruaanse rauwe vis met verse garnalen, komkommer en koriander of een Double Garlic Ranch Mushroom Bacon pizza met mozzarella en aioli. Onder meer.

We zijn niet echt de food police, maar we moedigen bijvoorbeeld wel aan om minder vlees te eten Michiel Bakker

In de Bay Area wordt al het lekkers aangeboden in meer dan veertig eetgelegenheden, van salad bar tot foodtruck tot brasserie, met dagelijks nieuwe menu's. En voor de tussendoortjes zijn er de Micro Kitchens in kantoorpanden, met koelkastjes voor de drankjes. Op ooghoogte en achter helder glas staan daar de fruitsappen en de watertjes voor het grijpen. Onderop in de koelkastjes, achter matglas, de ongezondere frisdranken. "Je kan nog steeds frisdrank nemen, maar waarom zouden we slechte keuzes stimuleren? We zijn niet echt de food police, maar we moedigen bijvoorbeeld wel minder vlees eten aan. Niet dat we vlees slecht vinden, maar minder vlees is duurzamer."

Met het oog op duurzaamheid doen de Google-keukens hun inkopen zo dicht mogelijk bij huis, wordt er zo min mogelijk voedsel weggegooid en denkt Bakker mee na over de toekomst van de voedselvoorziening. Zijn afkomst zit hem daarbij niet in de weg. "Nederland is heel voedselbewust, net als Zwitserland, Nieuw-Zeeland en Australië. Wat in Nederland heel erg speelt, is de aandacht voor biologische producten en minder toevoegingen aan voedsel."