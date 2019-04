Deze man heeft als eerste gewone klant ter wereld een smartphone met het supersnelle 5G-netwerk Redactie

05 april 2019

08u09

Bron: AP

In de Zuid-Koreaanse hoofstad Seoul hebben enkele gelukkigen vandaag al een smartphone met 5G-netwerk in hun zak zitten. Zuid-Korea lanceerde als eerste land ter wereld woensdagavond 5G in Seoul en enkele andere grote steden. Dat was iets vroeger dan verwacht, maar het land wou de Verenigde Staten voor zijn met de lancering van het supersnelle netwerk. Eergisteren kregen enkele bekende Zuid-Koreanen al toegang tot 5G. Maar pas vandaag is het netwerk ook beschikbaar voor de ‘gewone’ klant. En de eerste die in de rij stond was de jonge Oh Won-chang. Onder veel persaandacht werd hem een Samsung overhandigd. Het 5G-netwerk is gemiddeld zo'n twintig keer sneller dan 4G. In België is het nog even wachten. Hoewel er al testen worden uitgevoerd met 5G, zal het netwerk pas in 2020 beschikbaar zijn voor commercieel gebruik.