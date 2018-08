Deze creatieve pornoacteurs vonden nieuwe inkomstenmodellen om te overleven: "Op een maand tijd had ze 50.000 dollar verdiend" De porno-industrie overleeft vandaag dankzij op maat gemaakte fetisjfilmpjes en webcamsterren Ben Van Alboom

10 augustus 2018

16u33

Bron: De Morgen 0 Internet De digitalisering heeft de pornoindustrie in korte tijd totaal ontwricht. Maar even snel vinden creatieve sekswerkers ook nieuwe inkomstenmodellen. Welkom in de wondere wereld van op maat gemaakte fetisjfilmpjes en webcamsterren .

"A business woman/ foot slave visits her dom for her weekly tribute.”



De synopsis is wat ze moet zijn: kort. Maar het feitelijke scenario is niet veel langer. Ook al is het op sómmige vlakken even gedetailleerd als het doorsnee Hollywood-script. Scène 1: het haar van de zakenvrouw moet worden opgespeld, haar witte hemd moet netjes in haar rok zitten, en haar rode das hangt tot aan de heupen. De dominatrix loopt er in eerste instantie niet bijster origineler bij – zwarte, lederen jurk; dito schoenen – maar in de tweede scène mag ze zelf ook een wit hemd aantrekken, terwijl de zakenvrouw (of voetslaaf, zo u wil) haar rode das mag inruilen voor een zwarte.



Oh, en ook niet onbelangrijk: NO NUDITY . “Any verbal humiliation” is daarentegen ­“absolutely welcome”, staat in de aanwijzingen van de scenarist.

Cookie-cutter porn

Professioneel valt de scenarist in kwestie niet te noemen. Ook al is het niet de eerste keer dat hij een scenario opstuurde naar Anatomik Media, het custom porn-bedrijf van Dan en zijn vrouw Rhiannon. Zij werkte vroeger aan grote ­animatiefilms in Hollywood, hij was een ­webmaster met ook een paar pornosites als klant. “Maar in feite heb ik fotografie gestudeerd,” ­vertelt Dan, “dus toen ik hoorde dat sommige van mijn klanten cameramannen zochten, ben ik voor hen beginnen filmen.”

De zaken liepen goed tot de budgetten rond 2009 begonnen op te drogen. Omwille van gratis pornosites als Pornhub, gelooft Dan. “Al zal het ook wel niet geholpen hebben dat porno tegen dan – op den duur heeft iedereen álles toch al eens gezien – gewoon saai was geworden”, voegt Rhiannon eraan toe. “Week na week draaiden we dezelfde scènes.” Ze noemt het ‘cookie-cutter porn’ – karakterloos bandwerk. “Oké, er zijn altijd trends”, weet Rhiannon. “De milf (mother I’d like to fuck, BVA) deed het op een bepaald moment erg goed, dan kwam de babysitter, en vandaag zijn stiefbroers of -vaders in essentie de nieuwe loodgieters. (lacht) Maar na een maand ben je ook op die trends uitgekeken, en het werk blijft ­hetzelfde.”

De redding kwam er toen ze de vraag kregen om een fetisjvideo te draaien voor een man. Geen pornosite of -verdeler, maar gewoon ‘een man’. Hij zou hen een scenario bezorgen, zij moesten de acteurs zoeken en de film draaien – voor zijn ­persoonlijke collectie.

