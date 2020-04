Dertienjarigen thuis zien hoe hun wiskundeles op Zoom wordt verstoord door masturberende man mvdb Bron: News 6 - The Smoking Gun

06 april 2020

17u31 3 Internet De scholen in de Amerikaanse staat Florida zijn vanwege het coronavirus tot nader order gesloten. Kinderen volgen les vanop afstand en gebruiken videochat-software. Enkele dertienjarigen zagen hun wiskunde via de app Zoom verstoord toen plots een onbekende man opdook en begon te masturberen.

Het incident is vorige woensdag gemeld aan de ouders wiens kinderen school lopen aan de Wolf Lake Middle School in Apopka, een buitenwijk van Orlando. “Een onbekend individu kon onrechtmatig toegang verkrijgen tot de virtuele klas en maakte zich schuldig aan zedenschennis”, luidt het in een mail van het schooldistrict. De directie benadrukt dat ze het voorval meteen hebben gemeld bij de politie.



Een van de leerlingen die getuige was, is de veertienjarige zoon van Alexis Neely. “Hij volgde samen met zijn klasgenoten wiskundeles via Zoom. Er verscheen plots een naakte man in beeld die met zijn geslachtsdeel bezig was. De leerlingen schrokken zich een ongeluk en vonden het ranzig. Ik hoop dat mijn zoon zoiets nooit meer moet meemaken”, verklaarde Neely aan tv-zender News 6. De moeder kwam pas door de mail te weten wat er zich had afgespeeld. “Ik vroeg het hem, maar hij wou er eerst niet over praten omdat hij de beelden dan terug zag opduiken.”

Waiting Room

De politie onderzoekt de zaak, maar heeft vooralsnog geen arrestatie verricht. Het schooldistrict raadt leerkrachten uit voorzorg aan andere vido-software zoals ‘Big Blue Button’ of ‘Canvas’ te gebruiken. Indien leraars toch Zoom gebruiken, krijgen ze de raad mee de ‘waiting room’-functie in te schakelen waarbij de ‘hosts’ bepalen of iemand een online vergadering mee mag volgen.

The Washington Post meldde vorige week dat de videogesprekken van Zoom gemakkelijk door iedereen te vinden zijn op internet. De app die door de coronacrisis plots een massale toeloop kreeg, geeft bestanden altijd een naam die op dezelfde manier is opgebouwd. Daardoor zijn bestandsnamen makkelijk te raden en de bestanden eenvoudig te vinden. Mogelijk ligt daar ook de oorzaak van wat er gebeurd is in Apopka.