Deel jij je Netflix-account stiekem? Dit systeem kan ervoor zorgen dat je account binnenkort wordt afgesloten

10 januari 2019

19u25

Bron: The Verge, Business Insider, Reuters 4 Internet Een Brits bedrijf pakt uit met de oplossing waar online streamingdiensten volgens hen al jaren naar op zoek zijn: een slim systeem om “illegale” gebruikers op te sporen. Het systeem herkent gebruikers die wachtwoorden delen en zo met meerdere mensen één account gebruiken. Met het systeem kan een streamingdienst als Netflix in de toekomst snel optreden tegen de stiekeme kijkers.

Streamingdiensten kampen al langer met het probleem van “gedeelde accounts”. Netflix biedt bijvoorbeeld abonnementen aan voor meerdere gebruikers, maar sommigen kiezen er toch voor om hun wachtwoord te delen met anderen, waardoor die gratis kunnen meegenieten van de streamingdienst. Volgens een bevraging van Reuters zou tot 21 procent van de Amerikaanse jongeren weleens andermans wachtwoord lenen voor een streamingdienst zoals Netflix, Amazon Prime of Hulu.

Kijkgedrag

Brits bedrijf Synamedia zegt nu met een oplossing te komen. Het bedrijf onthulde op technologiebeurs CES in Las Vegas ‘Credentials Sharing Insight’, een slim systeem dat streamingdiensten meer informatie geeft over het kijkgedrag van hun gebruikers. Zo analyseert het systeem een aantal factoren: het tijdstip waarop gebruikers kijken, waar ze dat doen, de toestellen die ze gebruiken, welke content ze kijken, en meer.



Op basis van die informatie wordt berekend hoe waarschijnlijk het is dat gebruikers een account delen – zonder te betalen voor een abonnement voor meerdere gebruikers. Als het systeem bijvoorbeeld registreert dat één gebruiker de ene keer een serie kijkt in Antwerpen, maar een paar minuten later een film opzet in Gent, dan is de kans groot dat het niet om dezelfde persoon gaat.



Of het systeem op basis van artificiële intelligentie slim genoeg is om reizigers, pendelaars of studenten op kot niet als “verdachten” aan te duiden, moet nog blijken.

Afgesloten

Nadat een verdacht gebruik van een account wordt opgespoord, kan de streamingdienst zelf beslissen wat er moet gebeuren. Eén mogelijkheid is dat er een waarschuwing wordt gestuurd. Of er kan ook beslist worden om het account meteen op inactief te zetten, zoals Spotify al deed met zijn gebruikers die van een premium-abonnement genoten zonder te betalen.



Het systeem wordt al getest door een aantal bedrijven, verzekert Synamedia, hoewel het geen concrete namen wil bekendmaken.

