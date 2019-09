De #tetrischallenge gaat viraal: hulpdiensten delen fascinerende foto's van ‘uitgeklede’ voertuigen

Hebben jullie de #Tetrischallenge al gezien bij andere hulpdiensten in de wereld? Wij ook! In Antwerpen waren we er sowieso al vroeg bij, want in de jaren '60 & '80 maakten we al eens zo'n foto... Speciaal voor jullie doen we dat vandaag nog eens over. Herkennen jullie de wagens? pic.twitter.com/R9xHbEdsL9

Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen)